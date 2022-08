El tenista chino Juncheng Shang, 344° del ATP, consiguió su primer título en el circuito al quedarse con el Challenger de Lexington, Estados Unidos, acompañado por Marcelo Ríos en las tribunas.

El asiático superó por 6-4 y 6-4 al ecuatoriano Emilio Gómez (121°), ante la atenta mirada del ex 1° del mundo, y de paso se convirtió en el primer jugador nacido en 2005 en ganar un torneo Challenger.

Shang ratifica así sus credenciales que llevaron al ‘Chino’ a aceptar su propuesta para dirigirlo, demostrando en cancha que a sus 17 años es una de las grandes promesas del tenis.

Con su título en Lexington, de hecho, el 344° del escalafón se convierte en el jugador más joven en ganar un torneo Challenger desde el español Carlos Alcaraz, hoy 4° del ranking.

El trabajo de Ríos con ‘Jerry’, vale mencionar, inició en julio. Hasta esta semana, todo había sido entrenamientos y seguimiento a la distancia, pero Juncheng Shang apostó que si se metía en semifinales del torneo estadounidense, el extenista chileno debería acompañarlo.

El ‘Chino’ cumplió y las ofició como amuleto, ya que el asiático se coronó campeón por primera vez y amenaza con dar que hablar en el circuito ATP.

His time is NOW 💪

✅ Juncheng Shang wins his first #ATPChallenger title after defeating Gomez 6-4 6-4 in Lexington!

✅ The 17 year-old becomes the youngest Chinese 🇨🇳 champion in Challenger history 🔥 pic.twitter.com/SV0N8b9ijD

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 7, 2022