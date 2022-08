Este domingo, Marcelo Ríos estuvo en las gradas para ver a su pupilo, el tenista chino de 17 años, Juncheng Shang (241°), coronarse campeón del Challenger de Lexington (Estados Unidos) y conseguir su primer título del circuito.

Por parciales de 6-4 y 6-4, el prodigio del tenis asiático se impuso en la final frente al ecuatoriano Emilio Gómez (114°) y ratificó las expectativas puestas en su figura tras convertirse en el deportista más joven en ganar un torneo Challenger.

Posterior al gran triunfo de Shang, distintos portales de tenis a nivel mundial, entre ellos Players & Players, pusieron sus ojos en el joven tenista y a su entrenador desde julio del presente año, el ‘Chino’, con quien se le vio entrenando lúdicamente horas antes de enfrentar la final.

Jerry Shang wrapping up practice before the Lexington CH final.

Yes, that’s Marcelo Rios pic.twitter.com/UJBdLq1JKN

— The Payers & Players Podcast (@PayersPlayers) August 7, 2022