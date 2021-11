Hace diez días que nadie sabe del paradero de la ex número uno del ranking de dobles de la WTA, Peng Shuai, quien acusó al ex vicepresidente de China, Zhang Gaoli, de haber abusado sexualmente de ella, a través de sus redes sociales, justamente, el martes 3 de noviembre.

Una situación que ha generado la preocupación en el país asiático y en el mundo del tenis, iniciando una campaña en Twitter con el hashtag ‘#WhereIsPengShuai’, donde han participado diversas personalidades del deporte.

Es el caso de la ex campeona estadounidense Chris Evert, quien a través de su cuenta oficial sostuvo: “Estas acusaciones son muy inquietantes. Conozco a Peng desde que tenía 14 años, todos deberíamos estar preocupados, esto es grave. ¿Dónde está? ¿Está a salvo? Cualquier información sería apreciada”.

Yes, these accusations are very disturbing. I’ve known Peng since she was 14; we should all be concerned; this is serious; where is she? Is she safe? Any information would be appreciated.🙏 https://t.co/RH0aYCDqQm

