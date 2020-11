La polémica de los últimos días entre el extenista Marcelo Ríos y la diputada Pamela Jiles volvió a encenderse este jueves.

Esto luego de un desafiante mensaje del ‘Chino’ hacia la parlamentaria en Redes Sociales, luego que esta anunciara acciones legales contra el exnúmero 1 del ATP.

“He escuchado tanta huea con el tema de Pamela Jiles, como que todo esto esta hecho para cagarle su candidatura presidencial y otras cosas que ella esta haciendo”, empezó diciendo Ríos.

“Si ella quiere demandarme que lo haga, esta en todo su derecho. Pero que tenga claro lo que pasó ese día, porque la memoria es frágil y a veces nos juega en contra”, complementó.

Ríos cerró su mensaje con algo de ironía: “Te deseo lo mejor en tus labores”. Todo fue acompañado por la icónica imagen de Jiles celebrando el primer retiro del 10% de las AFP en el congreso, disfrazada con capa y abanicos de color rosa”.

Una grave acusación

El problema entre ambos figuras se originó el pasado martes cuando Ríos, en medio del programa de farándula ‘Indomables’ de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, aseguró que Jiles intentó violarlo en medio de una entrevista cuando él tenía 14 años.

“Ella antes hacia entrevista, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles”, expresó.

Las palabras de Ríos provocaron la molestia de la diputada. “Anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada al Segundo Retiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo. El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra”, tuiteó el miércoles Jiles.

Ríos, por su parte, casi a la misma hora, realizó un segundo post en Instagram, puntualizando que “quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quiso violarme. La manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema”.

Todo queda en manos de la justicia.