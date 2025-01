Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El rugbista chileno Diego Escobar brilló en el duelo entre Racing 92 y Stormers en la Champions Cup, celebrado en París, donde pese a la victoria por 31-22 de los parisinos, no lograron avanzar a octavos. El jugador nacional ingresó en el minuto 60, destacando con su intensidad en el contacto y aporte defensivo, participando en el quinto try del equipo. Sin embargo, el triunfo no bastó para Racing 92, quienes quedaron fuera de la Champions Cup al igualar en puntos con Harlequins. El equipo de Escobar clasificó a la Challenge Cup y se enfoca en su próximo desafío en el Top 14.