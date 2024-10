A comienzos de este año, el rugby chileno se remecía por el fichaje del hooker Diego Escobar por Racing 92, uno de los equipos del Top 14 de Francia, la mejor liga del mundo.

Fue en julio cuando el nacional se sumó a las filas del histórico elenco galo, reflejando lo que ha sido el boom de la ovalada en nuestro país en los últimos años.

La histórica clasificación de Los Cóndores al Mundial de Francia 2023, los buenos resultados en Seven y el crecimiento de la competencia nacional han ayudado a que el rugby gane popularidad en suelo chileno.

Algo con lo que Escobar, desde Francia, concuerda. En entrevista con BioBioChile, el primera línea repasa sus meses iniciales en Racing 92 y lo que espera de la disciplina para el futuro.

Un objetivo alcanzado

Diego tuvo su primer partido en el Top 14 el pasado 21 de septiembre, en la caída de Racing 92 en su visita a Union Bordeaux-Bègles (52-34). Es el cuarto chileno que juega en la prestigiosa liga con más de 130 años de historia.

En tierras galas, el formado en COBS se encontró con un nivel de competencia que no tardó en impresionarlo.

“Lo que mas me ha impactado es la velocidad del juego. No existen tiempos muertos, la pelota viene de vuelta y hay que tomar decisiones, estar en todas partes. Acostumbrarse a ese ritmo ha sido lo mas difícil”, comentó Escobar.

Pese a lo complicado de adaptarse a un rugby que está varios pasos por encima de la competencia sudamericana, el hooker chileno dijo que “la verdad es que nunca creí imposible llegar a este nivel, siempre me sentí capacitado para alguna vez alcanzar esto”.

Consultado por sus primeras semanas en el Top 14, Diego confesó que “el primer mes no fue fácil. Hay que adaptarse a muchas cosas y, más encima, el primer mes estuve dos semanas en una pieza de aquí el centro de entrenamiento del equipo y luego fueron tres semanas mas en un hotel”

“Pero luego de eso, todo fue mejorando y ahora luego de tres meses me siento mucho más adaptado. Por otro lado me ayudó a enfocarme más en mí y buscar ayuda externa con coach mentales y psicólogo”, complementó el primera línea chileno.

El sueño de Diego Escobar

Llegar a la mejor liga del mundo, sin dudas, es un hito para Diego Escobar. Pero el primera línea chileno sueña con más y, especialmente, con el desarrollo del rugby en nuestro país.

“Creo que el rugby chileno va bien encaminado, pero sin falta necesitamos más partidos con el nivel que se juega acá para poder empezar a adaptarse a esto”, enfatizó el hooker chileno.

“Necesitamos que los jugadores no pasen por un proceso de adaptación a este nivel, sino que lleguen con una base lista para que así sea mas fácil para los equipos contratarlos y que no sea una limitación el tiempo de adaptación que la mayoría de los países de donde vienen los jugadores no necesitan”, agregó Diego.

En la misma línea, el seleccionado de Los Cóndores dijo que “me imagino, de aquí a 10 años, al rugby como algo gigante en Chile. Me atrevería a decir el segundo deporte mas grande del país, es así como creo que será y me gustaría”.

“Por otro lado, me gustaría ver que más colegios municipales, institutos y liceos tengan este deporte en su malla deportiva, así los jóvenes pueden conocer que el rugby es para todos, sin distinción y genera una cohesión como sentido de pertenencia gigante”, concluyó el rugbier nacional.