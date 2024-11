Los Cóndores cerraron su gira europea con una derrota 19-17 frente a Escocia «A», mostrando una imagen positiva a pesar de los errores cometidos por ambos equipos. El partido destacó por momentos de juego físico impuestos por el equipo dirigido por Pablo Lemoine. Arron Reed anotó el primer try para los locales, seguido por Luca Strabucchi para Chile, que logró mantenerse competitivo hasta el final. A pesar de la remontada escocesa, Nicolás Garafulic firmó otro try para el combinado sudamericano, con Matías Garafulic sellando el 19-17 definitivo. Con derrotas ante Países Bajos y Escocia «A», y una victoria sobre Canadá, Los Cóndores finalizan la ventana con un saldo alentador, enfocándose ahora en el Sudamericano del 2025 para buscar su clasificación al Mundial de Rugby de 2027 en Australia.

Los Cóndores cerraron su gira europea al caer 19-17 frente a Escocia «A», eso sí, dejando una impresión positiva. Aunque el partido estuvo marcado por errores de ambos equipos, los dirigidos de Pablo Lemoine lograron por instantes imponer su juego físico ante los locales.

De partida, no fue fácil. El fullback escocés Arron Reed anotó el primer try tras una dinámica jugada del equipo local, pero Ross Thompson falló la conversión y dejó el marcador 5-0. Antes del descanso, Chile supo aprovechar un error rival y Luca Strabucchi firmó un try, el que, apoyado por la posterior conversión de Santiago Videla, dejó todo 5-7.

Aumentó la cuenta Videla a 5-10 en el segundo tiempo, pero el escocés Ben Afshar firmó otro try para comenzar la remontada local. A los 72 minutos, el árbitro sancionó un penalty try, que dejó todo con un 19-10 a favor de los europeos.

De igual a igual, el combinado sudamericano cerró el duelo no sin antes firmar otro try gracias a Nicolás Garafulic. Su hermano Matías, previo al cierre, convirtió para sellar el 19-17 en Edimburgo.

Con derrotas ante Países Bajos y Escocia «A», y un amplio triunfo contra Canadá, Los Cóndores ya fijan su mirada a agosto y septiembre de 2025 para la disputa del Sudamericano de su disciplina, torneo en el que buscarán asegurar su clasificación directa para representar a Chile en el Mundial de Rugby de Australia 2027.