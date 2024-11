Los Cóndores, la Selección Chilena de rugby, disputará ante Escocia A este sábado su último amistoso de la gira europea.

Para el duelo, que se jugará en Edimburgo, capital de escocesa, los europeos anunciaron sus 23 jugadores para el partido, donde lucen 10 debutantes.

Según reporta Rugby Chile, una de las grandes sorpresas en la lista anunciada por Peter Horne, integrante del staff de Gregor Townsend y que se hará cargo de este partido, es la inclusión del medio scrum Jamie Dobie.

Dobie, que enfrentó a los Cóndores en julio en el Estadio Nacional, venía de jugar los tests ante Fiji, Sudáfrica y Portugal y asomaba para integrar el equipo del Cardo que enfrentará a Australia el domingo. No obstante, no fue considerado para ese partido y será del arranque ante Chile.

Otra de las novedades es la presencia del centro, Stafford McDowell. El jugador de Glasgow Warriors fue capitán del equipo principal de Escocia el fin de semana pasado ante Portugal, partido donde además apoyó un try. Por su desempeño, parecía que se ganaba un lugar para el duelo ante los Wallabies, pero finalmente estará representando al equipo “A” frente a Los Cóndores.

Dentro de los más experimentados del XV escocés, destaca el pilar izquierdo Jamie Bhatti, quien ha disputado 35 partidos por el seleccionado mayor escocés e integró el plantel del Cardo en el mundial de Francia 2023.

Otros jugadores destacados en el armado de los británicos son el fullback Arron Reed, con presente en Sale Sharks y con cuatro tríes en tres partidos por Escocia y el apertura Ben Healy, ex jugador de Munster y que arrancará en el banco de suplentes.

Los Cóndores disputaron dos amistosos ya en su gira Europea: el primero fue un rotundo triunfo ante Canadá por 44 a 14 puntos; mientras que en el segundo duelo, los dirigidos por Pablo Lemoine cayeron ajustadamente por 21-17 ante Países Bajos.

Para este duelo, los chilenos enfrentarán a unos europeos que buscan dar rodaje a varios jugadores jóvenes, que hacen sus primeras armas en el rugby internacional. 10 jugadores tendrán su primer partido por Escocia ante Chile.

Por otro lado, 8 jugadores que estuvieron presentes en la victoria por 59-22 ante Portugal el fin de semana pasado, jugarán este sábado frente a los Cóndores.

Entre los que se pondrán por primera vez la camiseta del Cardo destaca el centro Mosese Tuipolotu, hermano menor del actual capitán de la selección escocesa, Sione Tuipolotu. El centro de 23 años viene de jugar por el Súper Rugby con los Warathas.

Otro de los debutantes que resalta es el joven segunda línea Jare Oguntibeju, que fue una de las grandes figuras de Escocia en el Seis Naciones M20 de este año.

Nómina completa de Escocia A para enfrentar a Chile

