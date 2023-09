Una expresivo triunfo de 59-5 registró este sábado la selección de rugby de Argentina, Los Pumas, ante los Cóndores de Chile en el Mundial.

Los trasandinos hicieron sentir su jerarquía y experiencia en Nantes, frente a un combinado chileno que vive su primera participación mundialista en la categoría adulta.

Con esta victoria, Argentina quedó a un paso de la segunda fase. Eso sí, tendrá su mano a mano con el representativo de Japón, el próximo domingo 8 de octubre, para ver quién se instala en cuartos.

Pese al amplio triunfo, en el vecino país no todos quedaron conformes. Al punto que varios decidieron quejarse y cuestionar el marcador en las Redes Sociales.

“Inaceptable que Chile haya hecho 5 puntos. Sigue desencontrado el equipo como perdido”, “Es alevosa la cantidad de pelotas que se pierden, porque Inglaterra paso los 70 puntos? porque no pierde ni la mitad de las pelotas pelotudas que perdemos nosotros”, “Cómo nos va a hacer 5 chile” y “Nos hicieron un try de maul un equipo t3 jahsjahsa que defensa de ree mierda tenemos”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Todos los comentarios de los fanáticos fueron respuestas directas a la publicación oficial del resultado emitido por la cuenta de los Pumas.

Hay que resaltar que Argentina es una de las importantes potencias de la disciplina. Actualmente ocupa el casillero 9 del ranking Mundial.

Nos hicieron un try de maul un equipo t3 jahsjahsa que defensa de ree mierda tenemos

Solucionen por favor el tema de la perdida de pelotas! es urgente. Es alevosa la cantidad de pelotas que se pierden, porque Inglaterra paso los 70 puntos? porque no pierde ni la mitad de las pelotas pelotudas que perdemos nosotros. Ya no me enojo, lo suplico.

— Dou Farias 🇦🇷🇦🇶 (@doufarias12) September 30, 2023