Verstappen augura un 2024 "incómodo" para Hamilton en Mercedes: "Ya no puede estar incluido en todo"

El piloto neerlandés de Red Bull dio su opinión respecto del fichaje del británico a Ferrari, de cara a la próxima temporada.

Este jueves, Red Bull Racing presentó su nuevo modelo de monoplaza para la presente temporada de la Fórmula 1; el RB20. Un diseño con el que buscan seguir dominando en el deporte tuerca.

Sin embargo y pese a que el evento se centraba en la escudería austriaca, el neerlandés Max Verstappen -actual campeón de la F1- tuvo palabras para referirse al fichaje del británico Lewis Hamilton a Ferrari.

En ese sentido y posterior a la presentación del RB20, ‘Mad Max’ conversó con los medios de comunicación y aseguró que confirmar un ‘bombazo’ como éste a principio de año puede ser perjudicial para el propio Hamilton.

“Anunciar algo tan importante tan pronto en la temporada, está claro que para el resto del año, va ser incómodo. Aunque hayan tenido mucho éxito juntos como equipo, ya no puede estar incluido en todo”, argumentó el neerlandés.

En la misma línea, Verstappen hizo hincapié en lo que significa la figura de Hamilton en Mercedes y su relación con el director ejecutivo de la escudería, Toto Wolff.

“Está claro que tiene una gran relación con todos, sobre todo con Toto, pero él sabe que en algún momento le dirán que lo sienten, han tenido todo este éxito juntos pero ya no puede estar en ciertas reuniones. Es algo normal en Fórmula 1, probablemente algo extraño pero es lo suficientemente profesional para lidiar con ello”, enfatizó.

Por último, complementó: “Habrá un punto en el que ya no puedan compartir ciertas cosas, pero una vez que esté sentado en el coche, el equipo va a ir con todo. En el futuro, si el coche es rápido, estaría ilusionado de luchar contra Lewis. En este momento, estoy muy feliz aquí y no me veo yéndome del equipo“.