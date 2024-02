La nueva ’bestia’ de Red Bull: equipo campeón presenta el RB20 y Horner reaparece tras la polémica

Red Bull Racing presentó este jueves su nueva ‘bestia’ para continuar su dominio en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo.

El RB20 fue revelado en un evento en su fábrica de Milton Keynes, en Inglaterra. La nueva máquina de Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez mantiene la misma línea de diseño gráfico que sus predecesores.

Incluso, de acuerdo a Motorsport.com, el nuevo coche parece ser muy similar al diseño que Mercedes utilizó en el W14 de 2023, incluso después de que abandonara su concepto ‘zeropod’ para los sidepods y utilizara la solución downwash ampliamente adoptada por Red Bull.

El flamante monoplaza tendrá la dura misión de seguir el notable rendimiento que tuvo su antecesor, el RB19, que de la mano de ‘Super Max’ y el mexicano se impuso en 21 de los 22 grandes premios del 2023.

En la presentación dijo presente el jefe de equipo, Christian Horner, quien tambalea en su sitial de privilegio en el team austriaco al ser investigado por un supuesto comportamiento inapropiado para con una empleada.

El británico, que fue figura central en la presentación del RB20, se le vio visiblemente incómodo. La ceremonia también contó con la presencia tanto de Verstappen, vigente campeón del mundo, como de ‘Checo’ Pérez.

“Es una evolución del coche del año pasado, obviamente, y es nuestra vigésima versión… Los chicos no se han quedado (quietos), no es conservador, y se puede ver que han sido bastante agresivos en ciertas áreas y siguen empujando los límites”, contó Horner.

“Soy consciente de que nuestros rivales siguen trabajando muy duro y he visto algunos coches que han salido al mercado con una temática similar a la del año pasado”, añadió.

Con todos los monoplazas de 2024 presentados, la próxima parada son los tests de pretemporada, que tomarán lugar entre el 21 y 23 de febrero en Bahréin.

Launching the RB20 👊 Our challenger for 2024 💪 pic.twitter.com/JVFWRq4qKs

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 15, 2024