El Gran Premio de Argentina de MotoGP 2024, tercera prueba del Mundial, que se tenía que disputar entre el 5 y el 7 de abril, ha sido cancelado “debido a las circunstancias actuales” en el país, informó este miércoles la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) en un comunicado.

En el mismo, se precisa que este organismo, junto a la IRTA y a Dorna Sports han acordado la suspensión, ya que “el promotor de la prueba ha comunicado que actualmente no puede garantizar los servicios necesarios para que el Gran Premio se celebre en 2024 con los estándares de MotoGP”.

Vale recordar que el Gran Premio de Argentina era la tercera prueba del calendario del Mundial, tras las que se disputarán en Lusail (Catar), entre el 8 y el 10 de marzo, y en en el Autódromo del Algarve (Portugal), entre el 22 y el 24 de marzo.

Con esta baja, el calendario del MotoGP 2024 queda reducido a 21 fechas.

BREAKING: the 2024 #ArgentinaGP has been cancelled 🚨➡️ https://t.co/VlDdFujBQ7

The event will not be replaced ❌#MotoGP pic.twitter.com/AFo8tN9lPV

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) January 31, 2024