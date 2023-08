Hace casi un año, el joven estudiante de periodismo de la Universidad Andrés Bello, Tomás de Gavardo, decidió aventurarse en una de las pruebas más difíciles del mundo enduro: el Dakar, un sueño que siguió tras los pasos de su padre Carlo de Gavardo, pero dejando su propia huella. Este 2024, va por su revancha, en la cual busca mejorar sus tiempos y posicionamiento a nivel mundial.

Tomás fue uno de los 50 pilotos que mejor se desempeñó en la moto, también recibió su medalla por lograr el lugar 33° en la categoría Rally 2. “Cuando dicen que el Dakar es la carrera más difícil del mundo, uno no lo dimensiona hasta vivirlo en carne propia, no sé si uno está preparado para esto o uno se va haciendo más fuerte al pasar de los días”, declaró a través de su red social Instagram.

Hoy más calmado y con la experiencia previa, comenta cómo enfrentará este nuevo desafío, el cual en su versión 46° incluye un 60 % de recorrido nuevo.

¿Cómo fue la experiencia de tu primer Dakar?

El formato en el que corro es el Rally Cross Country con motos bien grandes por el combustible, con la cual me desplazo durante dos semanas. La etapa final fue muy dura, hubo mucho barro y me pasó la cuenta en el kilómetro 40, ya que me metí en un pozo de barro del cual me costó mucho salir y perdí media hora. Sin embargo, esta experiencia fue gratificante y que se entiende solo al vivirla.

¿En qué estás ahora?

Hoy, con mi equipo, estamos 100 % enfocados en la campaña de recaudación de fondos para el Dakar 2024. Además, estamos cerrando con los últimos auspiciadores que nos acompañarán en esta travesía. Todo esto es un trabajo arduo, pero que lo estamos con tiempo para que se desarrolle de forma expedita, ya que este año pretendo estar con más tiempo en el Dakar y no solo llegar el primer día a correr.

¿Qué esperas lograr en esta segunda participación?

Mi objetivo es siempre mejorar lo que logramos el año pasado y llegar primero en la categoría Junior Cross Country que es hasta 25 años y, también, mejorar el resultado general de la carrera y mi rendimiento.

¿Cuáles fueron tus aprendizajes?

Podría decir que son muchísimos, sin embargo, los resumo en que es una carrera que en cualquier momento te puede dejar fuera, hay que estar muy atento. Todo está en el trazado, ya que son muchos kilómetros, son casi diez mil los que se recorren en dos semanas y en muchas ocasiones hay que estar muy alerta porque en cualquier momento puede ocurrir algo. Ese es mi aprendizaje, estar siempre focalizado y prestar atención a todos los factores, además de leer muy bien el terreno, porque a veces hay lluvias y se pierden las conexiones en algunos lugares y el terreno se vuelve hostil, por eso el estar concentrado en el terreno y la naturaleza es fundamental.

El Dakar 2024, un nuevo formato

La organización del evento de enduro más grande del mundo, pronostica su realización entre el 5 y el 19 de enero de 2024. “El recorrido contará con un 60 % de zonas inéditas en las especiales cronometradas”.

Según la organización del Dakar 2024, una de las principales novedades deportivas que se han anunciado —entre otras— es un nuevo formato de etapa Maratón (sin asistencia mecánica de los equipos), por el que los competidores dormirán en campamentos diferentes. A la mañana siguiente reemprenderán la marcha para completar la segunda parte de la Maratón para un total de cerca de 600 kilómetros a ciegas.

Este nuevo formato de etapa se disputará en el Empty Quarter y contará con dos recorridos diferentes: uno para motos y quads, y otro para coches y camiones. En la segunda especial de la llamada 48 h Chrono Stage se repartirán de manera especial bonificaciones, como en las motos en 2023, a los coches que abran pista.