El trazado más complejo experimentó Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) en los 431 kilómetros de especiales de la Etapa 2 del Dakar, cruzando la meta en el lugar 52° en la categoría Rally 2 para los pilotos privados. No le fue fácil al huelquino rodar por las rutas de piedras y rocas donde además se enfrentó a un accidente grave y a una caída que le dejó huellas en el cuerpo.

Recién en el kilómetro 55, cuando la prueba comenzaba, De Gavardo debió asistir a un competidor de la categoría Quad que lo había adelantado minutos antes. Al salir de una curva, lo vio volcado donde el vehículo aplastaba al piloto. Tomás se detuvo a socorrerlo hasta que lo sacó de la posición, lo acomodó y se quedó junto al desconocido piloto hasta que llegó el helicóptero de asistencia médica para rescatarlo.

“No sé cuántos minutos estuve junto a él acompañándolo. Pudieron ser 15 minutos, hasta que llegó el auxilio médico. Ahí recién pude retomar la carrera. Fue realmente impactante verlo debajo del Quad y sacarlo. Lo importante es que estaba consciente”, comentó a su llegada al campamento de Alula el deportista chileno, mientras su hermano Matteo lo llevaba al hospital de campaña para que le curaran las heridas en un brazo por una caída.

Una acción que hizo recordar a su padre, Carlo de Gavardo, quien falleció el año 2015 a los 45 años de un paro cardiorrespiratorio. En 1996 recibió el premio Fair Play del Comité Olímpico Internacional (COI) por desestimar sus opciones en el Dakar para socorrer al piloto mongol Shagdarsuren Erdenebileg, que había sufrido un grave accidente a consecuencia del cual quedó hemipléjico.

En lo competitivo, la serie la ganó el sudafricano Michael Docherty con 5 horas 29 minutos 44 segundos, seguido del argentino Diego Llanos a 03’33” y del italiano Paolo Lucci a 09’01”. Con este resultado, encabeza la general el propio Docherty con 10 horas 11 minutos 01 segundo.

Tomás fue 52° en la etapa arribando a 1 hora 52 minutos 55 segundos del ganador del Rally 2. En la clasificación general se ubica 36°, a 2:30’16 del líder de la categoría. Los chilenos Patricio Cabrera (31°) quedó a 2:16’52 y John Medina (65°), quien corre en Original, se ubica a 3:36’07” del líder.

“Fue una etapa dura. Al comienzo me sentí bastante cómodo hasta que vi al piloto accidentado, que igual a uno lo marca mentalmente. Más adelante me caí, golpeándome el brazo izquierdo y además se me abrió el airbag, que me mantuvo bastante incómodo durante gran parte de la carrera, porque me apretaba el tórax. En fin, hasta ahora voy bien”, manifestó el piloto de 23 años.

La Etapa 3 de este martes 3 contempla 447 kilómetros de especiales, más 222 de enlace, que suman en total 669 kms. En este tramo, los pilotos dejarán inmediatamente el campamento de Alula para dirigirse a Ha’il por un trazado deslumbrante en los paisajes, pero tan complejos como el disputado este lunes.