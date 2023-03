Las cosas no están tranquilas en Red Bull tras las dos primeras fechas del Mundial 2023 de la F1. Pese a que Sergio ‘Checo’ Pérez ganó tranquilamente el Gran Premio de Arabia Saudita, saltaron chispas dentro del equipo austriaco ya que su compañero Max Verstappen le arrebató la vuelta más rápida en la recta final de la carrera.

“Llegamos a la conclusión de que era la última vuelta. Si él (Verstappen) va a ir, él va a ir. Creo que él mismo ya había llegado a esa conclusión. Y ambos pilotos tenían la información de que Checo tenía la vuelta más rápida en ese momento, preguntó cuál era. Así que era obvio por qué estaba preguntando”, indicó

Sin embargo, el piloto mexicano dijo que el equipo le pidió que mantuviera el ritmo hasta terminar la carrera, orden que le hizo pensar que Verstappen había recibido la misma instrucción. “Pregunté a dos vueltas del final; me decían que mantuviera un cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta más rápida y que mantuviera el ritmo, un ritmo determinado. Así que pensé que la comunicación era la misma para Max o algo así”, dijo.

“Tenemos que revisar porque me dieron sin duda la información diferente y yo no podía empujar allí“, agregó.

Esta queja del norteamericano no fue bien vista por la prensa de los Países Bajos, país de Verstappen, bicampeón del mundo. En un podcast de Ziggo Sport, el periodista Jack Plooij criticó con dureza a ‘Checo’.

“Si Sergio Pérez sigue lloriqueando y chillando un poco más, será reemplazado por Lando Norris“, apuntó.

Ante esto, el compañero de Plooij en ‘Race Café’, Robert Doornbos, apuntó que Norris sería una buena opción para el team de las bebidas energéticas. “Creo que a Red Bull le gustaría mucho ficharle“, dijo.

Sin embargo, Plooij aclaró que “con el rendimiento actual de Checo -un segundo y un primer lugar- al equipo le resultará difícil dejar marcharlo. Pero ¿cuántas carreras más va a ganar? No serán más de tres o cuatro”.

