México es una fiesta. El piloto azteca Sergio ‘Checo’ Pérez se quedó este domingo con el GP de Arabia Saudita de la Fórmula 1.

Pérez, de Red Bull, fue secundado por su compañero, Max Verstappen, quien protagonizó una épica remontada al haber comenzado en el decimoquinto casillero.

HE RUNS THESE STREETS!!

Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz

— Formula 1 (@F1) March 19, 2023