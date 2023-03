El Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 regaló un nuevo encontrón entre los pilotos de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que dejó muy mal parado al europeo.

El actual bicampeón de la categoría reina del automovilismo, en la vuelta final en el circuito de Jeddah, aplicó velocidad para quedarse con la vuelta más rápida y obtener un punto extra que, hasta ese momento, era para el azteca.

“¿Conseguiste la vuelta más rápida al final? ¿No te han dicho que mantengas el ritmo?”, le preguntó Pérez a su compañero tras la carrera, a lo que el neerlandés solo respondió “sí, pero luego pregunté cuál era la vuelta más rápida y creo que era una décima más rápida de lo que estábamos haciendo”.

Pero más allá de la explicación técnica del actual bicampeón de Fórmula 1, ahora se conoció un video donde se aprecia como Verstappen descolocó a todo su equipo al comentarles que iría por el punto extra en el giro final.

En el registro de la radio, se escucha a ‘Mad Max’ preguntar “¿quién tiene la vuelta más rápida?”. Trascartón, le comentan “no estamos preocupados por eso”, explicándole que no es necesario acelerar su ritmo.

Pero Max Verstappen, ya fiel a su estilo, replica “pero yo sí”, desobedeciendo a la escudería y apurando su ritmo para quedarse con el punto extra.

Vale mencionar que, de esa manera, el neerlandés se mantuvo en el primer lugar de la clasificación general (44 unidades), superando solo por 1 a su compañero “Checo” Pérez.

Verstappen: "What is the fastest lap?"

GP: "We are not concerned with that"

Verstappen: "But I am" pic.twitter.com/xSw1HhpQOO

— The Nandolorian (@ScrewderiaF1) March 19, 2023