Una nueva victoria para la escudería Red Bull se registró en la última fecha de la Fórmula 1 disputada en en el Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito Jeddah de Medio Oriente.

Sin embargo, las posiciones a las que nos tienen acostumbrados la franquicia de la bebida energética se modificó, luego de que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, lograra imponerse a su compañero Max Verstappen y se quedaran con el primer y segundo lugar de la carrera respectivamente.

No obstante, los problemas y polémicas que ambos pilotos presentan a lo largo de su participación en conjunto se arrastran desde hace ya varias temporadas y en esta ocasión, una nueva diferencia se registró, luego del final de la competencia.

Resulta que una vez ya concretada la victoria del conductor norteamericano, los dos corredores (acompañados por Fernando Alonso en el tercer lugar momentáneamente), comenzaron un diálogo en donde dejaron ver las diferencias entre ambos.

Todo partió cuando ‘Checo’ Pérez descubrió que su compañero de franquicia realizó la vuelta más rápida de la competencia la dio Verstappen, lo que le brindó un punto adicional con el que superó en la tabla global al mexicano.

Ante esto, el azteca le consultó: “¿Conseguiste la vuelta más rápida al final?”, a lo que el neerlandés respondió: “En la última vuelta, sí”.

Posteriormente, llegó un momento de incomodidad donde ambos evitaron mirarse frente a frente, hasta que Pérez le señaló: “¿No te han dicho que mantengas el ritmo?, momento en que el europeo destacó: “Ah, 33.0, sí. Pero luego pregunté cuál era la vuelta más rápida y creo que era una décima más rápida de lo que estábamos haciendo”.

La situación terminó en el lugar a la espera del podio, pero ‘Checo’ no se guardó nada ante los medios tras lo ocurrido y afirmó en conferencia de prensa que “pregunté a dos vueltas del final cuando me dijeron que mantuviera cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta rápida y que mantuviera un ritmo determinado. Creo que la comunicación con Max fue la misma”.

“Creo que tenemos que revisar las diferentes informaciones y al final no pude apretar”, sentenció el piloto americano en declaraciones que dejan ver la tensa relación entre ambos en una temporada que en donde ambos apuntan a quedarse con el trofeo mundial.

— Formula 1 (@F1) March 19, 2023