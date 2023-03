El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que acabó tercero el Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de Fórmula Uno y que se disputó en Yeda, había perdido el podio debido a una sanción de diez segundos.

Sin embargo tres horas lo recuperó después de que la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) haya acogido la reclamación presentada por el equipo del doble campeón mundial asturiano.

Alonso, de 41 años, repite por tanto el tercer puesto logrado en la primera carrera del año disputada en Baréin, sumando así su podio número cien en la categoría reina del automovilismo.

