En la reciente fecha disputada de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez fue el gran ganador del GP de Arabia Saudita en el circuito Jeddar que se compite en Medio Oriente, en una brillante carrera del azteca, quien llegó por delante de su compañero de escudería y actual bicampeón mundial, Max Verstappen.

De hecho, la victoria del norteamericano arrastró consigo diversas polémicas en la franquicia de Red Bull, ya que hace algunas horas se conoció un tenso cruce de palabras entre ambos, luego de que el neerlandés consiguiera dar la última vuelta en el menor tiempo posible, sumando una unidad que lo adelanta sobre ‘Checo’ en el marcador global.

Ahora, el comentado y reconocido padre del competidor de Países Bajos, Jos Verstappen, habló con una página dedicada a la disciplina de aquél país (formule1.nl) y lanzó sus dardos para el compañero de su hijo en Red Bull.

En sus palabras, Jos sentenció: “Por supuesto que todos queremos ganar, pero eso no fue posible. El margen era demasiado pequeño para eso, aunque no creo que él (Checo) tenga la oportunidad tan a menudo”.

Esto llega acompañado de una imagen tras la llegada en primer lugar de Sergio Pérez, en donde el padre de Verstappen no celebra la victoria del mexicano ni festeja el triunfo de la misma escudería de su hijo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también destacó la última vuelta en donde ‘Mad Max’ llegó en el menor tiempo posible. “Simplemente sabía que lo iba a hacer. ¿Lindo, no? De esa manera, al menos seguirá siendo líder en el campeonato“, reconoció.

Además, lamentó la posición en la que Verstappen salió en la grilla de la carrera. Ante esto, comentó: “Ahora estaba en nuestra contra en la calificación, fue mala suerte, pero no voy a entrar en eso, sabemos lo que es. Max conduce fácilmente para ir por esa pole position para después en la carrera sea un poco más fácil”.

“Aunque en realidad ya lo predijimos: era bastante difícil correr aquí porque es una pista con curvas largas, es difícil marcar la diferencia allí. Necesitamos circuitos más difíciles y con curva“, sentenció.

