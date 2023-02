Este jueves, la escudería BWT Alpine F1 Team ha presentado en Londres el monoplaza A523 con el que los pilotos galos Esteban Ocon y Pierre Gasly competirán la próxima temporada en la Fórmula 1, además de anunciar que el ex futbolista y entrenador, Zinedine Zidane, será el embajador de la marca.

“Logramos grandes resultados el año pasado, estuvimos en el top 10 constantemente. Ha sido un buen invierno. Queremos progresar, ir más rápido y alcanzar a las tres primeras escuderías. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado”, explicó Ocon, que sigue al volante.

En tanto, Gasly, que ocupa el asiento que deja vacío el español Fernando Alonso tras su marcha a Aston Martin, indicó: “Estoy muy emocionado. Es un coche muy bonito. Es un nuevo viaje y estoy muy emocionado. Va a ser muy especial. Escribiremos una gran historia juntos, esperemos que sea satisfactoria”.

“Alpine hizo una gran temporada el año pasado, demostró una gran evolución a lo largo del año. El objetivo es consolidarse como cuartos y reducir la distancia con los terceros… Es un gran proyecto y creo en él. Tenemos los recursos humanos y se trata de ponerlos a trabajar, estoy seguro de que los resultados llegarán”, añadió.

El evento lo abrió la intervención de Luca de Meo, CEO Renault Group, quien expresó: “Hace dos años la compañía estaba en una situación muy mala. Teníamos que buscar una solución y fue poner el equipo de Fórmula 1 en el centro de un gran proyecto”.

Por su parte, Laurent Rossi, CEO de Alpine Cars, enfatizó también en la confianza en reducir la distancia con la tercera escudería después de haber terminado el pasado curso en cuarto lugar.

“El calendario ofrece la oportunidad de acceder a algunos mercados. Este año hay tres carreras en Estados Unidos y eso nos va a permitir ver el potencial de la marca en un mercado que ha demostrado mucho interés por Alpine en los últimos años”, manifestó.

Además también salió al estrado Omar Szafnauer, jefe de equipo: “La distancia con el tercero fue grande y tenemos que reducirla. Para conseguirlo debemos desarrollarnos más si cabe que el resto de equipos de la Formula 1, lo cual no es sencillo”.

“Alcanzamos el objetivo que buscábamos el año pasado, pero por desgracia tuvo que ser en la última carrera. No estamos todavía donde queremos, pero llegaremos. Este año queremos menos descalificaciones, más puntos, esperemos que algunos podios y acercarnos más al tercero mientras nos alejamos del quinto. Tenemos una pareja de pilotos que pueden conseguirlo”, afirmó.

En cuanto a los monoplazas, se pudieron ver dos modelos, uno en rosa con el que se correrán las primeras pruebas de la temporada y otro con mayor presencia del azul que tomará el relevo. De los detalles del diseño dio cuenta Matt Harman, director técnico, quien explicó que ha habido modificaciones en casi todas las partes, incluida la “Power Unit”.

El golpe de efecto final fue el anuncio de Zinedine Zidane, ex internacional francés, exjugador y exentrenador del Real Madrid, como embajador de Alpine. Este manifestó su felicidad por unirse al proyecto: “Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo”.

