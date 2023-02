La escudería italiana Ferrari presentó este martes el SF-23, el nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1, con una puesta en escena diferente a la del resto de equipos, pues el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc lo estrenaron en pista.

No fue una presentación al uso la de Ferrari, que reunió en Maranello, en el circuito de Fiorano, a un centenar de aficionados de la escudería italiana para presenciar el estreno del nuevo coche.

Un monoplaza que mantiene su estética tradicional, sin sorpresas, en la que el rojo predomina y resalta respecto al resto de componentes.

“Es muy bonito, más que el del año pasado. Y ya pensé que era imposible ser más bonito. Ahora vamos a empezar con las pequeñas cosas: los frenos, las longitudes… Las primeras impresiones”, dijo Sainz sobre el nuevo auto.

Un nuevo coche para una nueva temporada en la que el español volverá a medirse a Leclerc, con el que confirmó tener una gran relación fuera de pista.

“Normalmente estamos muy empatados (en tiempos), pero intentaré siempre ser el más rápido. Siempre que estamos en pista competimos, es lo bueno de tener una buena relación fuera y dentro de la pista, siempre con respeto”, explicó Sainz.

