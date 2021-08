Willi Weber, otrora mánager del piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, cuestionó a la familia del siete veces campeón y especialmente a su esposa, Corinna Betsch.

Según réplica Yahoo Sports, quien trabajara por 20 años con el legendario corredor alemán criticó el secretismo con el que los cercanos al ‘Káiser’ manejan su rehabilitación tras el accidente que sufrió esquiando en 2013.

“Hasta el día de hoy sin llamadas telefónicas, sin carta. En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida”, apuntó el empresario alemán de 79 años.

“¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?”, añadió Weber.

El otrora agente de Schumacher recordó que la última vez que vio a su pupilo fue meses antes del accidente y que, ahora, la familia del multicampeón lo castiga por no haberlo visitado aquellos días.

“Cometí un error. En ese momento no me subí a un avión de inmediato para ir a verlo al hospital. Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer nada entonces. Debería haber ido de inmediato. Me sentía miserable, sufrí como un perro”, detalló Weber.

Cabe señalar que lo último que se ha sabido sobre el ‘Káiser’ es que despertó del coma inducido en que había ingresado a los seis meses del accidente.

De una clínica en Grenoble se le trasladó a un centro de rehabilitación en Lausana (Suiza) y, de ahí, a su mansión de Gland, también en el país helvético.