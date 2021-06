El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo de todo. Sergio ‘Checo’ Pérez se quedó con la victoria en la caótica carrera en el circuito urbano de Bakú y selló su primer triunfo con Red Bull.

Tras los accidentse de su compañero de escudería, Max Verstappen, y Lance Stroll, el mexicano tuvo que mantener la calma y competir palmo a palmo durante toda la carrera con Lewis Hamilton.

A sólo dos vueltas del final y luego de que la carrera se detuviera por media hora, el piloto inglés arriesgó todo en una curva donde ya había superado a ‘Checo’, sin embargo, cometió un insólito error al frenar y pasó de largo, perdiendo muchas posiciones.

Un error de principiante que le cedió el trono a Pérez, quien mantuvo su primer lugar y hace historia en la Fórmula 1.

“Es difícil de explicar. Después de la salida le he dado a un interruptor y no han funcionado los frenos. Me he ido recto. Siento mucho dolor porque además perdí a un amigo esta mañana. Quería conseguir un buen resultado por él. Estas experiencias te enseñan. Quiero pedir perdón al equipo. Por un momento, hemos tenido todos los puntos y después ninguno. Un momento difícil pero del que tenemos que hacernos fuertes”, expresó Hamilton luego de la carrera.