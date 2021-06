El mexicano Sergio Pérez se impuso este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 tras una carrera caótica en el circuito urbano de Bakú, firmando su primera victoria con el equipo Red Bull.

‘Checo’ Pérez se impuso al alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y al francés Pierre Gasly (AlphaTauri), que completaron el podio en una carrera en la que los dos máximos aspirantes al título mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) no lograron puntuar.

Víctima de lo que parecía un problema de neumáticos, Verstappen perdió el control de su monoplaza a cinco vueltas del final y chocó con las barreras de seguridad. El holandés pudo bajarse del vehículo sin problemas, pero tuvo que abandonar.

Tras media hora de pausa para limpiar los escombros, la carrera se reanudó y Pérez logró el triunfo. “Estoy muy feliz hoy, normalmente Bakú es una carrera un poco loca y lo siento por Max”, señaló el mexicano.

Fue el segundo triunfo de Pérez en la F1, después de que logró el año pasado en Baréin, cuando vestía los colores del equipo Racing Point.

Charles Leclerc (Ferrari), que había logrado la pole position, finalizó quinto, mientras que Hamilton fue 15º, fuera de los puntos.

Todo el fin de semana tuvo un guion surrealista. Hamilton, segundo en la clasificación, se situó al frente de la carrera en la segunda vuelta, al superar a Leclerc.

El rey de la F1 mandó hasta una parada en los stands demasiado larga, diez vueltas más tarde, que permitió a Verstappen y a Pérez superarlo.

Con un Hamilton incapaz de remontar a los Red Bull, el podio parecía decidido hasta que Verstappen se fue contra las protecciones.

Tras la nueva salida ‘el mini GP’ se definió cuando Hamilton, demasiado ambicioso, pasó a Pérez pero falló en su frenada y terminó en una zona de escapatoria.

Venció el ‘Checo’, secundado por un veterano como Vettel, 11º en la parrilla de salida, premiado en su original estrategia de cambiar los neumáticos tarde, y por Gasly, que tuvo que sujetar a Leclerc, cuarto, y al británico Lando Norris (McLaren), quinto

El español Fernando Alonso (Alpine), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), el otro español, Carlos Sainz Jr (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) completaron el Top 10.

El Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, transparente en Bakú, fue 12º.

Esteban Ocon (Alpine) había sido el primero en abandonar debido a problemas en su motor tras tres vueltas.

