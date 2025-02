Una triste noticia azota al boxeo mundial, luego de conocerse el fallecimiento de una de las estrellas del deporte contacto, el irlandés, John Cooney, quien murió el pasado sábado tras pasar más de una semana batallando por su vida tras un violento K.O. que lo dejó en el hospital.

El joven irlandés de 28 años falleció a causas de lesiones cerebrales sufridas en su último combate, según confirmó su manager, Mark Dunlop, el pasado sábado.

En su cuenta oficial de Instagram, Dunlop detalló que “es con una devastación total que debemos anunciar que, tras una semana luchando por su vida, John Cooney lamentablemente falleció”.

Es importante destacar que Cooney recibió dichas lesiones que provocaron su muerte en el combate ante el gales, Nathan Howells, en la batalla por el certamen Ulster Hall de Belfast.

Fue en Irlanda donde se detuvo la pelea en el noveno asalto y Cooney fue trasladado de inmediato al Hospital Royal Victoria, donde médicos intentaron salvar su vida.

Lamentablemente poco pudieron hacer para salvar su vida y tras agonizar por una semana, el púgil perdió la batalla y la vida en su país.

Cabe destacar que entre sus se encuentran el título celta del peso superpluma en noviembre del 2023, combate en donde venció a a Liam Gaynor.

Posteriormente y a casi un año d estar fuera del ring por una lesión en la mano, regresó con una victoria en octubre contra Tampela Maharusi, pero desafortunadamente ahora, su carrera se vio truncada de golpe tras las fuertes lesiones que terminaron por acabar con su vida.

