Con teñida púrpura y un casco que no pasó desapercibido, Alex Marín hizo su estreno en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025. El español, que remató en el 25.º lugar (de 31) en la clasificatoria, no pudo acceder a la ronda final. Más allá de eso, lo concreto es que su camino para llegar a Chile ha estado lleno de descubrimiento propio.

Y es que, al ser independiente, el atleta profesional de Mountain Bike (MTB) empezó a crear un valor propio de su faceta como deportista. Su punto de inflexión llegó cuando decidió desvincularse de las competencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y comenzar, de a poco, a ser una figura pública.

Desde pasar a competir en descenso, enduro y más recientemente, en e-bikes (enduro eléctrico), Marín le saca provecho a su imagen, siendo auspiciado por marcas como OnlyFans. La reconocida plataforma de creación de contenido, que ha mutado hasta nuestros días a una plataforma para adultos, es parte de su vida.

“La plataforma, a mí, me da acceso para poder generar contenido para mis fans cercanos, que quieran ver mi día a día. Hasta el momento no me ha generado ninguna sanción, obviamente hay marcas que al final lo aceptan más que otras, pero poco a poco, está entrando en el deporte. El soporte económico de ellos es muy grande”, confesó el ciclista a BBCL.

Su marca personal y su rumbo a Valparaíso

Con más de diez años de carrera, Marín encontró la fórmula paraa combinar su pasión por la bicicleta con su otro lado de ser rider: el de dar consejos y exhibir su trabajo. A partir de ahí, las oportunidades empezaron a llegar poco a poco… tal como le ocurrió con OnlyFans.

¿Y cómo llegó a aquel patrocinio? En sus palabras, envió un correo de presentación en agosto de 2024 y la respuesta, llegó al mes siguiente. Sin titubear, dijo que sí.

Tras firmar con OnlyFans, Alex Marín se las ingenió para participar de competencias oficiales con la marca. En la última fecha de la Copa del Mundo de E-Bikes (enduro eléctrico), el rider lució el logo de “OFTV”, plataforma de la misma familia, pero que no está destinada a contenido erótico.

Así, evitó mayores sanciones, como por ejemplo, la que le ocurrió al escocés Lewis Buchanan, vetado de las competiciones UCI en 2023 luego de infringir normas por correr con el patrocinio.

Ya en Valparaíso, el “OFTV” volvió a aparecer en su vestimenta y sin ningún problema, bajó por primera vez los cerros porteños y quedó impresionado.

“La experiencia de este evento es única, nos exige mucho a los corredores. Es como una Copa del Mundo e incluso más diría yo, el público está encima tuyo y eso lo hace especial”, finalizó Alex Marín, que tras su primera vez en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, sigue documentando su estadía en nuestro país a través de sus redes sociales.