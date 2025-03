La Asociación Profesional del Pádel (PPA, en sus siglas en inglés), la entidad más representativa de los jugadores profesionales de este deporte, mostró “hartazgo” por la “errática e inadecuada” gestión tanto de la Federación Internacional (FIP) como de Premier Padel, la organizadora del principal circuito mundial, y reclamó para resolver sus reivindicaciones.

La junta directiva de la PPA emitió un comunicado para justificar la ausencia de los principales palistas en el torneo Premier Padel P2 que se está disputando en Gijón por estos días.

Ninguno de los clasificados entre los 100 primeros de la clasificación mundial se inscribió en la competición ante el malestar de los deportistas en relación con los últimos cambios en la organización de los torneos.

La PPA puntualiza que los jugadores que no se han inscrito lo han decidido de forma “individual y libremente”. Sin embargo, la acción, coordinada tras la reunión, ha desatado un quiebre total en la disciplina.

Para la PPA, los jugadores son “víctimas de la errática gobernanza actual del pádel” y sienten “una sensación de hartazgo ante la falta de compromiso” de la federación y la empresa que organiza el circuito.

“Los jugadores nos han transmitido su deseo de jugar, pero no a cualquier precio. Son conscientes de los efectos que su decisión acarrea, pero también lo son de que no se puede aceptar la mala praxis que FIP y Premier Padel están llevando a cabo y que pueden acarrear consecuencias irreparables en nuestro deporte, que aspira a ser olímpico algún día”.

Según los palistas, sus demandas “deben solucionarse de mutuo acuerdo” a través de un diálogo para encontrar una solución a la regulación del pádel según “los principios de legalidad, equidad, neutralidad y transparencia”.

“Requerimientos que con carácter habitual son desoídos o, en su defecto, pretenden ser justificados bajo cuestionables premisas inadmisibles a ojos de los jugadores profesionales. Esta situación, así como la constante y consecuente incapacidad de encauzar el deporte hacia un escenario profesional y organizado alejado de la improvisación, supone para los jugadores una constante frustración”, subraya la PPA.

Los jugadores rechazan la modificación unilateral del sistema de puntos decretada por la FIP al considerar “manifiestamente injusto” que dos torneos de la misma categoría repartan distintos puntos según su fecha de celebración.

Al no haber un marco reglado, la federación internacional genera “una insalvable ausencia de seguridad jurídica” y “una improvisación permanente”, según la PPA.

“Sin buena gobernanza, la FIP nunca será admitida en el Comité Olímpico Internacional. Todos los jugadores profesionales y la propia PPA entendemos que para alcanzar el sueño olímpico debe implementarse una justa y correcta reglamentación del deporte del pádel”, reclaman.

También estiman un motivo de “extraordinaria preocupación” que la FIP sea el regulador del pádel y, a su vez, socio de la empresa organizadora del circuito, lo que suscita “una potencial falta de neutralidad y un evidente conflicto de intereses”, así como un ánimo comercial “antepuesto al interés general”.

“Todos y cada uno de los jugadores profesionales desean competir y compartir con los aficionados este maravilloso deporte, lo que no impide que se denuncie que éste deba ser correctamente reglado, y mucho menos que cada jugador pueda elegir competir, o no hacerlo, en aquellos torneos en los que su participación sea de carácter opcional”, concluye la nota de la PPA.

Premier Pádel apaga el fuego con bencina: retiene pagos y carga contra jugadores

Del otro lado, la organización y directiva de Premier Pádel salió a responder a los deportistas. Y lo hizo con ánimo revanchista y hasta amenazante.

“El boicot colectivo ilegal por parte de ciertos jugadores marca uno de los días más oscuros y autodestructivos en la historia del pádel”, expresaron en un comunicado.

“Es algo perjudicial para la posición financiera y deportiva de los mismos jugadores a los que pretende representar”, agregaron.

Premier Pádel, además, sostuvo que “quizás a algunos se les escape que esto no es un reality show televisivo ni un jueguecito. El daño a la ciudad de Gijón, al deporte, a las aspiraciones olímpicas, a los promotores y socios comerciales es real”.

Pero eso no fue todo. También la dirigencia tomó represalias: “En cuanto los incumplimientos presentes no sean subsanados de forma completa y definitiva, procedemos a retener los pagos que Premier Padel debe realizar a la PPA con arreglo al LFA, en particular y entre otros, el Bonus Pool”, expresaron.

“Nuestro circuito profesional, universalmente aclamado, continuará orgullosamente adelante, en base al claro marco contractual que tenemos con los jugadores. Invitamos a cualquier jugador con contrato a continuar en nuestro circuito sobre esta base, donde nos comprometemos a seguir evolucionando gracias a las aportaciones, comentarios y puntos de mejora provenientes tanto de los jugadores, como de todas las partes interesadas”, concluyen.

Igualmente, la amenaza de Premier parece no tener mayores efectos. Esto porque el boicot se ha extendido a gran escala al torneo próximo fijado para Cancún. La guerra no se detiene.