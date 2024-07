Gabriela Roux, número uno del pádel chileno junto a Giannina Minieri, denunció haber sido excluida del proceso de preselección al Mundial de Qatar a pesar de estar en su mejor momento deportivo, siendo marginada por la coach del equipo, Noelia Suárez, por supuestamente no cumplir con el reglamento de la Federación de Padel de Chile (Fepachi). A pesar de ganar los ocho torneos del año y presentar justificaciones por faltar a dos selectivos, Roux fue dejada fuera de la preselección, generando controversia por la falta de transparencia en la decisión tomada. La situación se suma al caso de Vicente Soto, número uno del mundo, quien tampoco fue citado por Chile al Panamericano en México, a pesar de su destacado desempeño en Europa.

Nuevo conflicto en el pádel nacional. Gabriela Roux denunció en las últimas horas haber sido marginada del proceso de preselección al Mundial de Qatar, esto pese a ser la número uno de Chile junto a Giannina Minieri.

La magallánica de 35 años no encuentra explicación a lo ocurrido y justo cuando atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Roux terminó siendo marginada por Noelia Suárez, coach del equipo, por no cumplir, supuestamente, con el reglamento de la Federación de Padel de Chile (Fepachi).

Roux contó que faltó a dos selectivos, el tercero en Viña del Mar por influenza y el quinto en Talca por decisión personal. En el primero presentó certificado médico y en el segundo avisó a Fabián Parolin, presidente de la Federación.

En ambos casos la deportista recibió el visto bueno del citado dirigente. Sin embargo, el escenario cambio y se complicó para la crack del pádel nacional a comienzos de junio.

En una carta abierta en redes, Roux explica que Parolin le mencionó que sólo se podía faltar a un selectivo y que el tema debía solucionarlo con Noelia Suárez, seleccionadora nacional. La coach del combinado fue tajante y dejó fuera a la zurda de la preselección.

Esto pese a que los resultados de Gabriela la avalan. Ganó los ocho torneos en el año: los cuatro selectivos nacionales, dos torneos FIP y dos Selectivos Premier que otorgaban Wild Card para la Premier Padel de Qatar.

Gabriela manifestó su preocupación vía mail y 10 días más tarde le respondieron por medio de la firma ‘Comité Deportivo y Legal’ de Fepachi, sin individualizar a los miembros de ese comité. Se decidió no incluirla en la nómina por no cumplir la normativa.

A comienzos de julio apeló ante Fedachi a la resolución y el pasado día 12 se le confirmó que no será parte del proceso nacional para el Mundial de Qatar.

Los descargos de la Nº1 de Chile

De acuerdo al reglamento de la federación, en el artículo 3.1, se menciona que “todo jugador de primera categoría que desee participar o ser preseleccionado al Mundial, debe competir en todos los selectivos (pudiendo ausentarse en uno solo por decisión particular). En caso de no ser así, quedará automáticamente excluido de cualquier nominación”.

Roux se descargó apuntando que “se entiende que ‘decisión particular’ se refiere a una acción voluntaria; una lesión o enfermedad al ser un acontecimiento involuntario no entra en ese apartado”. Así, para ella el único selectivo al que faltó fue en Talca.

Además, Roux apunta que “en ninguna de las dos respuestas que me envían, se detalla quién sesionó, cuando, ni tampoco hay un acta de la resolución tomada”.

“Mi pregunta es, ¿por qué mi certificado de influenza presentado en diciembre del año pasado no es válido? Hay casos de varios jugadores y jugadoras tanto en el proceso 2023 como en el proceso 2024 quienes han tenido mi misma situación y no han tenido problemas en ser nominados… Nunca he pedido una excepción a las reglas”, acusó.

Para cerrar, Roux le pidió disculpas públicas a Noelia Suárez “por haberle faltado el respeto en una conversación al término del partido jugado el día sábado 13 de julio en el Selectivo de Viña del Mar. Lamentablemente, la rabia, impotencia y pena que sentía y sigo sintiendo, me sobrepasaron en ese momento y cometí el error de decir palabras fuera de lugar”.

“Mi compromiso y deseo de representar al país en todas las instancias posibles es serio y absoluto… Mi deseo ahora es que esto no se repita con las nuevas generaciones y transmitir que los valores del respeto, dignidad y compañerismo siempre deberían prevalecer”, finalizó.

Esta situación se suma a lo ocurrido rexienteente con Vicente Soto, el número uno del mundo que Chile no citó al Panamericano de septiembre en México y España ya lo quiere.

El joven nacido en Concepción ocupa el primer casillero de la Federación Internacional de Pádel y ha ganado siete títulos en Europa este año, pero nada de eso bastó para ser convocado por la selección de nuestro país.