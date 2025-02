Cristóbal Rodríguez asumió en junio pasado como el nuevo entrenador de la selección chilena femenina de hockey césped y en la actualidad afronta su primer gran desafío con el combinado: la Nations Cup 2025.

Y al convertirse en coach de Las Diablas (14º del mundo) tomó un ‘fierro caliente’ al agarrar la posta del experimentado DT argentino Sergio Vigil, el protagonista del crecimiento del hockey chileno femenino y hoy Head Coach Nacional de Talentos y Desarrollo.

Recordar que con ‘Cachito’ al frente, Chile clasificó por primera vez a un Mundial de la categoría, ganó los Odesur 2022 venciendo a Argentina en la final, obtuvo un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, entre otros logros.

Sin embargo, Rodríguez confía enormemente en su experiencia y en diálogo con BioBioChile puso el ‘currículum’ sobre la mesa para demostrar que está totalmente capacitado para dirigir los destinos del team nacional.

“Tengo otras virtudes (respecto a ‘Cachito’). Fui jugador de la selección nacional por 13 años, tengo 167 partidos internacionales, fui capitán de Los Diablos y esa experiencia in situ, en cancha, de ver lo que me entregaron mis entrenadores de mi época, o la relación entre compañeros de equipo o la misma cultura chilena, que es diferente, es un pro”, indicó.

“Por otro lado, estuve en unos Juegos Olímpicos, los de Río (2016), trabajando con la federación de Brasil. Hicimos un muy buen trabajo, tomamos una buena experiencia de metodología de trabajo para hacer progresión del equipo de más bajo nivel y que logramos subirlo. Era el único deporte colectivo que no estaba clasificado, independiente que fueran locales, y lo logramos clasificar”, añadió.

En la misma línea, el seleccionador de 44 años sumó a ello “la experiencia que tengo desde Europa. Estuve ocho años trabajando en una de las tres mejores ligas del mundo (la belga), con equipos de primer nivel, donde hay equipos de torneos nacionales que son capaces de ganarle a selecciones”.

“Me tocó además trabajar de la mano y dirigirlo al belga John-John Dohme, el jugador con más partidos internacionales en la historia del hockey césped (más de 470). Trabajamos juntos en un equipo dirigiendo y después lo dirigí como jugador”, complementó.

Para cerrar su interesante bagaje en el deporte originario de Inglaterra, Cristóbal señaló a BBCL que “trabajé también con la federación de Bélgica, con las selecciones infantiles, donde ellos te muestran su metodología de trabajo, que es piramidal, de cómo llegan de los Red Lions, las Red Panthers hacia abajo, la Sub 21, la Sub 18, la Sub 16. Y esa experiencia la puedo complementar a todo el buen trabajo que hizo ‘Cachito’ Vigil”.

Su primera prueba de fuego con Las Diablas: la Nations Cup en casa

Rodríguez firmó un interesante arranque con las chilenas en la Nations Cup 2025, torneo internacional que se lleva a cabo en el Centro de Entrenamientos y Competencias ‘Claudia Schüler’ del Parque Estadio Nacional.

Este certamen otorga al team campeón un cupo para la prestigiosa Pro League 2025-2026, competición que sirve para la clasificación para el Campeonato Mundial y como etapa previa a los Juegos Olímpicos. Y Las Diablas quieren ganarlo, tras ser terceras el año pasado en España.

En el debut, y por el Grupo A, firmaron una igualdad sin goles con Japón y el martes 25 golearon sin piedad por 5-0 a Canadá.

“Todos los equipos son parejos y puedes ganar o perder cualquier partido. Veo de buenas a primeras a Estados Unidos como el rival a vencer para llegar a la Pro League”, contó.

“Hay que vivir cada partido. El objetivo final sería ganar el campeonato y poder clasificar a la Pro League, pero para eso no podemos saltarnos ningún paso“, añadió.

El objetivo final en arranque de su proceso: llegar a los JJ.OO. Los Ángeles 2028

En cuanto a los lineamientos de su proceso, el coach criollo reveló a este medio que “siempre la propuesta fue por 4 años y en eso estamos enfocados. Esta Nations Cup es nuestra primera competencia oficial, pero siempre pensando que nuestra preparación son cuatro años”.

“El objetivo final es clasificar a los Juegos Olímpicos 2028, pero entremedio tenemos que clasificar al Mundial, sacar medalla panamericana y estar dentro del Top Ten”, añadió.

Además, el entrenador apuntó que “también esta Nations Cup nos podría ya acercar muchísimo al Top Ten si es que se nos dan las cosas y logramos ganar el campeonato”.