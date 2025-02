Una brillante victoria abrochó en una caótico día martes la selección chilena femenina de Hockey Césped, más conocidas como las ‘Diablas’, quienes obtuvieron sus primeros puntos en la Nations Cups que se disputa en Santiago.

Las chilenas superaron sin titubear a su símil de Canadá, en un duelo donde golearon por 5 a 0, dejando sin opción a las norteamericanas de intentar una remontada.

En su debut en la competición de carácter internacional, igualaron a 0 ante Japón, pero ahora, lograron abrochar su primera victoria para soñar en grande en el torneo que se está disputando en suelo nacional.

Cabe destacar que las ‘Diablas’ verán acción este próximo jueves 27 de febrero, cuando enfrenten a Estados Unidos a eso de las 19:00 horas en lo que será el cierre de la fase de grupos de la Nations Cup.

Además, pese al megacorte eléctrico que afectó a gran parte del país, el duelo siguió disputándose con normalidad, no así el choque entre Estados Unidos y Japón, duelo que debió ser suspendido y reprogramado para este miércoles 26 de febrero a las 11:00 horas.

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲: 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝟱-𝟬 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮

Chile secure a comfortable win against Canada in their second match of the #FIHNationsCup, claiming all 3 points in pool A, in front of their home crowd.#Hockey #RiseToTheTop #CHIvCAN

©️ FIH/WorldSportPics pic.twitter.com/uvp1YR2LGZ

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) February 26, 2025