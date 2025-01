Patrick Mahomes condujo a Kansas City Chiefs este domingo al triunfo por 32-29 sobre Buffalo Bills, que les aseguró el título de la Conferencia Americana (AFC) y la presencia en el Super Bowl LIX, que de ganarlo le aseguraría tres títulos consecutivos (algo nunca visto en la historia de la NFL).

Kansas City sumó su quinto título -tercero en fila- de la AFC, una conferencia que dominan con cinco victorias y dos derrotas en los partidos por el campeonato desde 2018.

Es la segunda vez que Bills cae en la final de AFC ante los Chiefs, la anterior fue en la temporada 2020.

Mahomes, quien ha ganado tres campeonatos de la NFL con Chiefs, destacó con tres anotaciones: una por envío y dos por tierra.

Kansas City dominó en su primera serie ofensiva. Arrastraron 90 yardas en nueve jugadas a la defensiva de Bills hasta el anotación por tierra de Kareem Hunt. Los Eagles se acercaron 7-3 con un gol de campo.

A un minuto del final del primer cuarto una mala comunicación entre Mahomes y Pacheco acabó en un balón suelto que recuperó Ed Oliver, acierto defensivo que el ataque de Bills capitalizó con un acarreo de anotación de James Cook para dar la vuelta al juego 7-10.

Los monarcas respondieron de inmediato con un envío hacia Xavier Worthy que les devolvió la ventaja 14-10, misma que ampliaron 21-10 con un acarreo de Mahomes. Antes del descanso Bills recortó 21-16 con recepción de Mack Hollins.

Los intercambios de ventaja continuaron en la segunda mitad. En el tercer cuarto Buffalo se puso al frente 21-22 con el segundo touchdown del juego de Cook. Kansas City recuperó la ventaja 29-22 en el último periodo con otra anotación por tierra de Mahomes.

El tira-tira siguió en la siguiente serie, en la que una recepción de Curtis Samuel igualó el duelo 29-29 a seis minutos del final.

En el intercambio ofensivo el equipo de Andy Reid volvió a ponerse arriba 32-29 con gol de campo de Harrison Butker para sellar su victoria.

Con actuaciones magistrales de Saquon Barkley y Jalen Hurts, Philadelphia Eagles aplastó este domingo el sueño de Washington Commanders, conquistó al el título de la NFC por 55-23 y volverá al Super Bowl dos años después de su última aparición.

Aquellos Eagles de 2023, ya con Nick Sirianni como entrenador y Jalen Hurts como quarterback, perdieron el título por 35-38 ante Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, su rival en la edición de este año.

Eagles batió el récord de anotación en una final de conferencia y desplegó una ofensiva monumental liderada por Hurts y Barkley, autores de siete de los ocho touchdowns de su equipo.

El mariscal de campo, con molestias en la rodilla izquierda, selló cuatro anotaciones (tres a la carrera y una por pase) y terminó con 20 de 28 en pases para 246 yardas sin intercepciones. Barkley, candidato al MVP de la NFL tras una temporada impresionante, se lució también con tres touchdowns y 118 yardas por tierra (7,9 yardas por intento).

La fabulosa y muy meritoria campaña de Commanders, impulsada por un novato excepcional como Jayden Daniels, llegó a su fin y se mantiene la sequía porque Washington no ha jugado una final de NFL desde 1992.

Daniels lo intentó de todas las formas y acabó con 29 de 48 en pases, un touchdown por aire y otro por tierra y sufrió una intercepción.

Sin embargo, las pérdidas de balón (tres recuperados además de la intercepción) y las penalizaciones fueron una losa muy pesada para unos Commanders, que venían de dar la campanada eliminando a los Detroit Lions.

Philadelphia ganó su primer y último año anillo en 2018, por lo que buscará su segundo título ante unos Chiefs que van por el histórico tricampeonato.

Chiefs. Eagles. Run it back in New Orleans. #SBLIX pic.twitter.com/ompZJTayNu

— NFL (@NFL) January 27, 2025