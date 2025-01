El exjugador chileno Sammis Reyes sorprendió al anunciar su retiro de la NFL a través de una emotiva carta donde agradeció a la liga por cambiarle la vida. Reyes, primer chileno en destacar en la NFL, confesó que el fútbol americano no era su sueño inicial, pero se enamoró del proceso y del esfuerzo diario. Tras constatar que su cuerpo ya no respondía al nivel de la élite, el deportista se mostró satisfecho por haber dado todo en su carrera y animó a otros a perseguir sus sueños, finalizando así un capítulo destacado en su carrera deportiva.

Sammis Reyes sorprendió al mundo del deporte durante la noche del sábado al anunciar, mediante una extensa carta, su retiro definitivo de la NFL. En la publicación, el primer chileno en jugar en la liga más importante del fútbol americano a nivel mundial, se sinceró y contó los motivos.

“Gracias NFL por cambiarme la vida. Nunca, en mil años, me imaginé lo que iba a tocar vivir en este recorrido. Lo mío era el básquetbol. El football nunca fue mi ‘sueño’, pero la vida es tan sabia que me premió siendo el primer chileno en la historia en jugar en la NFL”, comenzó diciendo.

“Al comienzo de mi carrera, el único propósito era encontrar una forma de ganarme la vida y ayudarle a mi familia a mejorar nuestra situación… ¡Esa es la verdad! Pero en el camino me enamoré del football, del proceso de partir algo de cero y mejorarlo cada día, de ver resultados de mis esfuerzos”, dijo.

Dentro del proceso, confesó el nacido en Talcahuano, “me enamoré del poner mi corazón y sudor en algo y lograr conseguirlo… Me enamoré del proceso. ¡CTM! No se imaginan cuantas horas invertí en tratar de ser mi mejor versión como deportista profesional… Cuanto esfuerzo físico y mental… Cuantas alegrías, cuantas penas”.

Después, vino la revelación más dura. “Lamentablemente, el cuerpo ya no me da para seguir compitiendo en la élite del deporte profesional y yo estoy feliz con eso. La razón es porque di absolutamente todo lo que tenía. No me queda más en el estanque por darle al deporte… Hoy entiendo que mi carrera no fue ‘para mí’”, reconoció Sammis Reyes.

En ese sentido, el deportista nacional reflexionó y concluyó que su carrera “fue un ejemplo para los que vienen después de mí, para las personas que vienen de donde yo vengo y tienen un sueño, pero tal vez no la confianza.

“Cabros, la vida es una y se acaba en cualquier momento. Atrévanse a perseguir sus sueños”, sentenció el exjugador de clubes como Washington Commanders, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars y Minnesota Vikings.