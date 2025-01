La decimotercera edición del Rip Curl Summer Tour by AFP PlanVital se prepara para recorrer Chile con una increíble oferta de clases gratuitas de Surf, SUP, Wingfoil y Windsurf.

Liderado por el destacado deportista profesional Felipe ‘Chepo’ Pizarro, medallista panamericano, este tour busca acercar estas disciplinas a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

A bordo del vehículo oficial del tour, un Lucano Rent a Car, ‘Chepo’ Pizarro y su equipo recorrerán el país llevando la pasión por el deporte y la vida al aire libre a diferentes playas y lagunas.

En sus palabras, ‘Chepo’ destacó que “el 2024 llegamos a más de 1.000 participantes, por lo que este año queremos aumentar la cifra a 1.500 personas y compartir la alegría de los deportes acuáticos”.

“Gracias a nuestros auspiciadores, podremos recorrer Chile y llevar las clases gratuitas a diferentes rincones del país”, comentó Pizarro.

El tour, que comienza el 1 de febrero en el Club de Yates Caldera, Región de Atacama, se extenderá a lo largo del mes con paradas en:

● 1-2 de febrero: Club de Yates Caldera, Región de Antofagasta (SUP, Windsurf,

Windfoil)

● 3 de febrero: Bahía Inglesa (Kitesurf, Surf)

● 4 de febrero: Club de Yates Caldera, Región de Antofagasta (SUP, Windsurf,

Windfoil)

● 6 de febrero: Escuela Poisson, Av. del Mar, La Serena (Surf , SUP)

● 7 de febrero: Las Tacas Resort (Surf, SUP)

● 8 de febrero: Enjoy Coquimbo, Club de Yates La Herradura (SUP)

● 9 de febrero: Hotel Puclaro (Kitesurf, Wingfoil)

● 13-14 de febrero: Club de Yates Algarrobo (Windsurf, SUP)

● 15-16 de febrero: San Alfonso del Mar, Algarrobo (Windsurf, SUP)

● 17-18 de febrero: Club de Yates Higuerilla (Windsurf, SUP)

● 19-20 de febrero: Punta Verde Rapel (Windsurf, SUP, Wingfoil)

● 22-23 de febrero: Matanzas, Hotel Surazo (Windsurf)