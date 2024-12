La UFC es una de las disciplinas de contacto más intensas, cargada de adrenalina y de alto riesgo en el mundo del deporte internacional y muestra de eso son los diversos K.O. a lo largo de la historia de las artes marciales mixtas.

No obstante, hace algunos instantes se conoció una extraña lesión que tiene sorprendidos a todo el mundo de la UFC, luego de que el peleador brasileño Mateus Mendonça, se fracturara sus partes íntimas preparando su siguiente pelea.

El contrincante que ingresó al mundo de la UFC en 2022, lleva 3 derrotas consecutivas (10-3-0), se fracturó el pene durante un intenso entrenamiento de Jiu Jitsu.

Tras la extraña lesión, el brasileño tendrá que estar fuera de competición por un mínimo de tres meses, para luego recién retomar los entrenamientos antes de volver a pelear.

Es por eso que para costearse los meses que no podrá competir ni pelear, comenzó una estrategia para juntar dinero mediante una rifa, la cuál está en su perfil de Instagram para todo el que quiera ayudarlo en este duro momento.

En sus palabras recogidas por Ag. Fight, Mateus confesó que “es una rifa de algunas cosas de UFC que tengo. Porque voy a estar tres meses sin dar clases, sin trabajar”.

“Traje a mi familia aquí: mi niña, mi hija, mi sobrino también. Vivimos en una casa alquilada…”, deslizó.

Mateus Mendonça says he’ll never train without a cup again after surgery sidelined him for 2 months 😭

(via @AgFight) pic.twitter.com/2R7oHZ3vKF

— Full Violence ™ (@Full_Violence) December 22, 2024