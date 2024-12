La NFL anunció este martes la suspensión por tres partidos a Azeez Al-Shaair, apoyador de los Houston Texans, por el golpe ilegal que provocó una conmoción cerebral al quarterback y estrella de Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence.

En el partido jugado el pasado domingo, Al-Shaair golpeó la cabeza y el cuello del quarterback de los Jaguars, después de que él claramente se deslizó con los pies por delante para evitar el contacto.

El de los Texans empujó el antebrazo y el casco y asestó un fuerte golpe en la cabeza y el cuello de su oponente, cuando tenía tiempo y espacio para evitar el golpe.

El impacto dejó tendido boca arriba a Lawrence en el campo con los brazos rígidos a los costados de su cuerpo, una señal de conmoción cerebral por la que fue atendido de inmediato.

Por lo anterior, Al-Shaair recibió una carta firmada por Jon Runyan, vicepresidente de operaciones de la NFL, en la que se detalla su castigo y las razones de éste.

“Su falta de deportividad y respeto por el fútbol americano y por todos aquellos que lo juegan, entrenan y disfrutan es preocupante y no refleja los valores fundamentales de nuestra liga. Su continuo desprecio por las reglas de juego ponen en peligro la salud y la seguridad tanto de usted como de sus oponentes, algo que no será tolerado”, se lee en el escrito.

“Durante su partido contra los Jacksonville Jaguars, usted participó en una jugada que la liga considera inaceptable y una grave violación de las reglas de juego. Después del golpe ilegal, usted comenzó a pelearse”, dice también la misiva dirigida apoyador de los Texans.

Al-Shaair será elegible para regresar a la actividad con los Texans después del juego de la Semana 17, en la que Houston se medirá a Baltimore Ravens. Además, no recibirá sueldo durante los tres partidos en los que fue suspendido.

