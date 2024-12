Azeez Al-Shaair, apoyador de los Houston Texans, ofreció disculpas este lunes a Trevor Lawrence, quarterback de los Jacksonville Jaguars, por el golpe ilegal que le provocó el domingo pasado una conmoción cerebral.

“Realmente no lo vi deslizándose hasta que fue demasiado tarde. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. A Trevor le ofrezco disculpas sinceras por lo que sucedió. Nunca querría ver a nadie lastimado por un golpe que di, especialmente uno que se considera tardío o innecesario”, escribió el apoyador en sus redes sociales.

El golpe contra Lawrence ocurrió en el segundo cuarto del partido en el que Texans venció 20-23 a los Jaguars dentro de la semana 13 de la campaña de la NFL del domingo anterior.

It is now anticipated that Texans LB Azeez Al-Shaair will be suspended for the hit that he delivered Sunday to Jaguars QB Trevor Lawrence. The only question is for how long. pic.twitter.com/P8phFecS02

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 2, 2024