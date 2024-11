El luchador irlandés Conor McGregor deberá indemnizar con 248.603 euros a la mujer que le acusó de violación, en la demanda civil presentada contra el deportista y James Lawrence, amigo de la estrella de las artes marciales mixtas y quien ha resultado exculpado del incidente ocurrido en un hotel de Dublín en diciembre de 2018.

McGregor, quien al instante anunció que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Dublín, y sobre todo, se culpó a sí mismo de lo ocurrido.

“La gente quiere saber de mí, necesitaba tiempo. Sé que cometí errores. Hace seis años, nunca debí haber respondido a sus intentos de comunicación. Debí haber cerrado la fiesta. Nunca debí haberle dado la espalda a la mujer que más amo en el mundo”, dijo en X.

A su vez, insistió que “eso es todo culpa mía” y que, además, lo que pasó con su denunciante fue consensuado.

“Por mucho que lo lamente, todo lo que pasó esa noche fue consensual y todos los testigos presentes lo juraron bajo juramento. He dado instrucciones a mi equipo legal para que apele la decisión”, apuntó Conor McGregor, que agradeció el apoyo de su familia.

Cabe señalar que al tratarse de una causa civil, el jurado no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inocencia de los demandados, pero tras aceptar que la denunciante fue violada por el deportista, el juez ha impuesto una indemnización que la defensa del deportista ha descrito como un intento de extorsión.

People want to hear from me, I needed time. I know I made mistakes. Six years ago, I should have never responded to her outreaches. I should have shut the party down. I should never have stepped out on the woman I love the most in the world. That’s all on me.

As much as I…

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 25, 2024