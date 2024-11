El luchador irlandés Conor McGregor ha sido condenado por violación, luego de la deliberación del Tribunal Superior de Dublín (Irlanda), que declaró culpable al peleador de MMA.

El jurado ratificó la versión de Nikita Hands, de 35 años, que acusó a McGregor y James Lawrence -amigo de la estrella de las artes marciales mixtas- de haberla atacado en un incidente ocurrido en un hotel de Dublín en diciembre de 2018.

La víctima, quien escuchó el veredicto entre lágrimas y abrazada por su actual pareja, declaró que fue ‘The Notorious’ quien le propuso relaciones sexuales pero que se negó, por lo que trató de inmovilizarla en la cama en hasta en tres ocasiones hasta conseguirlo.

Por su parte, el luchador afirmó que se trató de una relación sexual consensuada, y su defensa recurrió a las imágenes de seguridad del hotel Beacon para argumentar la denunciante presentaba una actitud festiva en todo momento.

Ambos han reconocido que consumieron alcohol y cocaína durante las horas que duró la fiesta en la que ocurrió el delito.

El veredicto obliga a McGregor a pagar 248.000 euros (241 millones de pesos) por daños y perjuicios a Hands, cuyo representante exigía 750.000 de la divisa europea.

“Esta victoria sirve como ejemplo para cada niño y niña de que puedes defenderte sin importar quién sea la persona, y que se hará justicia”, declaró Nikita Hands tras el juicio.

Por su parte, Conor McGregor utilizó su cuenta de X (Twitter) para señalar que “voy a apelar la decisión de hoy. La instrucción del juez y la modesta indemnización otorgada fueron por agresión, no por daños agravados o ejemplares”.

“Estoy decepcionado de que el jurado no haya escuchado todas las pruebas que revisó la Fiscalía. Ahora estoy con mi familia, concentrado en mi futuro. Gracias a todo el mundo por mi apoyo”, añadió el peleador irlandés.

I will be appealing today's decision. The judge's instruction and the modest award given was for assault, not for aggravated or exemplary damages. I am disappointed that the jury did not hear all the evidence that the DPP reviewed. I am with my family now, focused on my future.…

