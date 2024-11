Magic Johnson, otrora estrella de la NBA y mítico jugador de Los Lakers, se declaró decepcionado por la mediática pelea que protagonizaron el influencer Jake Paul y el excampeón Mike Tyson.

Las tarjetas de los jueces favorecieron a Paul por 79-73, 79-73 y 80-72, en combate llevado a cabo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Tyson, de 58 años, acusó desde el inicio de la contienda el paso de los años. Una pelea profesional en el que apenas se lanzaron golpes y en el que todo parecía programado de antemano.

Quien lanzó una dura crítica al evento pugilístico mundial fue Magic Johnson. La exestrella del baloncesto sacó la voz por la gran mayoría que se sintió molesta con lo visto en el cuadrilátero.

“Qué triste. Lo dejé porque ya no podía verlo más. Es triste ver a Mike Tyson así porque fui a todas sus peleas. Esta pelea de esta noche no fue muy buena para el boxeo“, expresó.

Incluso, exmonarcas del boxeo lapidaron el combate entre el joven Paul y el considerado uno de los mejores púgiles de la historia.

“Me encanta Mike Tyson, pero le están dando demasiado crédito. Parecía basura. Entrenar tanto y lanzar sólo 97 golpes en toda la pelea es una locura. Me alegro de que no se haya lastimado”, indicó Terence Crawford, campeón indiscutido en dos categorías.

El excampeón mundial Tony Bellew, en tanto, se enfocó en lo realizado por Paul. “No me gusta este estúpido idiota, pero diré esto: dejó de golpear a Mike y le mostró algo de respeto y dignidad al dejarlo sobrevivir. No fue por el nocaut, se apartó de él y lo dejó en paz. Mike, todos te adoramos, rey, eres un superhéroe para todos nosotros en el negocio de las peleas”, dijo.

Por último, el exmonarca del peso wélter, Andre Berto, admitió haber sufrido por ver a su ídolo siendo superado en largos pasajes del combate por Paul.

“Estoy feliz de que todo haya terminado, mis nervios no pudieron soportarlo por mi héroe Mike. Me alegro de que Jake haya tenido el suficiente respeto como para no volverse loco y realmente intentar noquear a Mike esta noche. ‘Iron’ Mike Tyson tiene casi 60 años“, apuntó.

Just sad smh. I cut it off because I couldn’t watch anymore. It’s sad to see Mike Tyson like this because I went to every Tyson fight.

This fight tonight was not great for boxing.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 16, 2024