Jake Paul, ‘influencer’ de las redes sociales, superó este viernes por decisión unánime a Mike Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Las tarjetas de los jueces favorecieron a Paul por 79-73, 79-73 y 80-72.

La pelea, que tuvo un carácter de oficial, aunque no sancionada por ninguna de las organizaciones del boxeo alrededor del mundo, fue pactada a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

Tyson, de 58 años, acusó desde el inicio de la contienda el paso de los años, a pesar de que se quitó un derechazo de su oponente con movimiento de cintura.

Paul, 27 años, aprovechó su velocidad en el segundo asalto para entrar y salir con el jab para mantenerse lejano de los otrora demoledores golpes del excampeón de los completos.

En la tercera vuelta se agravó la lentitud de ‘Iron’ Mike, Jake lo conectó con un par de izquierdas que le sacudieron la cabeza.

El cuarto round exhibió a la leyenda de los pesados, con la guardia amarrada ante el ‘influencer’ que pareció consentirlo para no lastimarlo.

El veterano nacido en Fort Greene, Nueva York, mantuvo su actitud en el seis y siete. Guardia arriba, sin energía para contender.

Paul no apretó. Marcó una y otra vez con el jab, a un promedio de cinco por uno de su rival que jadeaba de manera notable entre cada episodio.

En el octavo y último asalto fue más de lo mismo, con ambos boxeadores paseando sobre el ring. Jake Paul aterrizó 97 golpes contra 18 de Tyson a lo largo de la contienda.

‘Iron’ Mike se retiró del boxeo profesional en el 2005 con marca de 50 triunfos, 44 de ellos por la vía rápida y seis derrotas.

En la carrera como pugilista de Paul, que arrancó en el 2018, tiene 10 triunfos, siete por nocaut, y una derrota.

La bolsa para Tyson por esta pelea fue de 20 millones de dólares, Paul ingresó 40 millones.

A ringside look at #PaulTyson 👀 pic.twitter.com/WZlzvJ7gKX

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

— Netflix (@netflix) November 16, 2024