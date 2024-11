La atleta chilena Berdine Castillo sufrió un revés legal al ser rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago su recurso para anular el fallo del CNAD en el caso Ximena Restrepo. El Comité de Arbitraje había absuelto a Restrepo y al entrenador Marcelo Gajardo de las acusaciones de malos tratos y discriminación durante los Juegos Panamericanos, presentadas por Castillo, Poulette Cardoch y Juan Pablo Raveau. A pesar de interponer una acción judicial para apelar, el resultado no fue favorable para la atleta ni su abogado Sebastian Buré, ya que el requerimiento fue rechazado por extemporáneo y por no haberse constatado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnerara garantías constitucionales.

La atleta chilena Berdine Castillo sufrió una nueva derrota legal. Esta vez, porque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su recurso de protección que buscaba anular el fallo del CNAD por el caso Ximena Restrepo.

Recordemos que el Comité de Arbitraje absolvió a Restrepo y al entrenador Marcelo Gajardo de las denuncias de malos tratos y discriminación en medio los Juegos Panamericanos, interpuestas por la propia Castillo, Poulette Cardoch y Juan Pablo Raveau.

Castillo, no conforme con el proceso y el resultado, presentó una acción judicial para apelar. Sin embargo, el resultado tampoco fue favorable para la deportista y su abogado Sebastian Buré.

Según el fallo, al que tuvo acceso BioBioChile, el requerimiento fue rechazado “por extemporáneo y, además, porque no se ha constatado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que conculque alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente”.

“Como se dijo, no compete a esta Corte dirimir si el procedimiento reglado en el citado Decreto Supremo N° 22 del Ministerio del Deporte, condiciona o no la deposición de la denunciante a su ofrecimiento previo mediante una minuta de la respectiva parte, sino únicamente si tal exigencia en el presente caso vulneró el derecho a un trato igualitario, vulneración que no ha sido constatada”, se agrega.

“Aun de ser efectiva la existencia de una errónea aplicación de la normativa adjetiva que rige el procedimiento en examen al requerir, equivocadamente, el ofrecimiento previo de la declaración en la minuta de la parte como condición para ser oída, tal yerro no es manifestación de un trato injustificado o arbitrariamente desigual, desde que la misma exigencia se realizó a la parte denunciada, y si los denunciados sí declararon en la audiencia, ello se explica precisamente porque fue solicitado por el abogado de la actora como absolución de posiciones”, se complementa.

Por lo mismo, la Corte de Apelaciones especifica que “por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña Berdine Pierre Castillo Lillo en contra del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo”.

Ahora, en caso de querer persistir en su deseo de anular los resultados anteriores, Berdine Castillo aún podría intentar dar la pelea en la Corte Suprema.