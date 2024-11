Imane Khelif, medallista de oro en boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido nuevamente centro de polémica tras filtrarse un historial médico no verificado que sugiere que tendría cromosomas masculinos y testículos internos. A pesar de que la Asociación Internacional de Boxeo la descalificó anteriormente por no cumplir con los criterios de elegibilidad de género, Khelif ha rechazado estas acusaciones asegurando que es una mujer y que tomará acciones legales contra el medio que difundió esta información. El Comité Olímpico Internacional respalda a Khelif y ha anunciado que también emprenderá acciones legales contra aquellos que comentaron su situación durante los Juegos Olímpicos, garantizando el respeto a los derechos humanos de todos los deportistas.

Una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos pasados que se celebraron en París fue Imane Khelif, medallista de oro en boxeo femenino que desató la polémica ya conocida por si físico y género.

Las acusaciones en su contra de que era básicamente un ‘hombre’ disputando el boxeo femenino, las calló con la presea dorada en la cita de los 5 anillos y mandó un mensaje a todo el mundo de que estaban equivocados, pero ahora volvió a protagonizar portadas entorno a su género.

Resulta que durante la presente semana, el medio francés, Le Correspondant, filtró un historial médico “no verificado” sobre su género donde se señalaba que supuestamente tendría cromosomas ‘XY’ (masculinos) y además, “testículos internos”.

Esta información volvió a poner en el centro de la polémica a Imane, quien fue descalificada hace un año por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por no cumplir los criterios de elegibilidad de género.

La furia de Imane

Sin embargo, la revelación de dicho documento no hizo otra cosa más que desatar la furia de Khelif, quien a través de un comunicado revelado por COI (Comité Olímpico Internacional), afirmó que emprenderá acciones legales contra el citado medio.

En sus palabras, Imane apuntó que “estoy plenamente cualificada para participar en esta competición: soy mujer. Nací mujer, he vivido como mujer y he competido como mujer”.

“No hay duda de que hay enemigos del éxito y eso le da a mi éxito un sabor especial debido a estos ataques”, aseguró.

“Emprenderá acciones legales”

Posteriormente, el COI la respaldó al detallar que “(Imane) emprenderá acciones legales contra las personas que comentaron su situación durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y también está preparando una demanda en respuesta a las últimas informaciones”.

“El COI no hará comentarios mientras la acción legal esté en curso, o sobre informes de los medios sobre documentos no verificados cuyo origen no puede ser confirmado”, apuntó el comunicado.

Por otra parte, destacaron que “todos los deportistas que participaron en el torneo de boxeo de Paris 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad e inscripción de la competición, junto con todas las normas médicas aplicables promulgadas por la Unidad de Boxeo de Paris 2024″.

“Al igual que en anteriores competiciones olímpicas de boxeo, el sexo y la edad se basaron en los datos de sus pasaportes”, reconocieron.

Por último y como respaldo a Imane, sentenciaron que “nos hemos comprometido a proteger los derechos humanos de todos los deportistas que han participado en los Juegos Olímpicos de acuerdo con la Carta Olímpica, el Código Ético del COI y el Marco Estratégico del COI sobre Derechos Humanos”.

Una nueva polémica en la que está envuelta Imane Khelif, pulgista y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 que por estos días vuelve a vivir una pesadilla a meses de su presea dorada.