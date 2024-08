No escondió su dolor. La boxedora Imane Khelif afirmó sentirse muy “afectada” por los miles de mensajes cuestionando su género que se multiplicaron durante los JJOO de París 2024.

Especialmente, luego que famosos del ámbito deportivo, político y hasta cultural se hicieran presente en Redes Sociales negando su género femenino, basados en la prueba confidencial de IBA que descalificó a la púgil del Mundial 2023 por considerar que “tenía ventaja” sobre rivales.

J.K Rowling, Elon Musk y Donald Trump son algunos de los personajes que atacaron a Khelif, quien respondió con una demanda contra ellos por ciberacoso.

“No te miento, a mí me afectó. Me afectó mucho, me dolió mucho. No puedo describirte la cantidad de miedo que tenía”, expresó Khelif al respecto, en diálogo con El Birad.

“El escenario era muy aterrador. Gracias a Dios, todo el pueblo de Argelia y del mundo árabe conoció a Imane Khelif con su feminidad, su coraje, su voluntad”, agregó.

Khelif lamentó que “hubo un gran revuelo por parte de los grandes políticos de todo el mundo, de los atletas de todo el mundo e incluso de artistas y estrellas, Elon Musk, Trump… que me afectó”.

Finalmente, Khelif manifestó que, para ella, “el deporte y la política son dos cosas separadas”, quejándose que “estos políticos que me oprimen no tienen derecho a decir que soy transgénero”.

Consignar que los delitos de acoso cibernético en Francia son castigados con penas de prisión de dos a cinco años, y con multas de entre 26.000 y 39.000 libras esterlinas (de 30 a 35 millones de pesos, aproximadamente). Cuando se incluye el discurso de odio, la cifra aumenta de 64.000 a 214.000 de la misma divisa.