Imane Khelif irrumpe con sorprendente cambio de look para ’callar’ críticas: "Han insultado mi honor"

Una de las polémicas más grandes que surgieron en los pasados JJOO de París 2024 la protagonizó Imane Khelif, boxeadora argelina intergénero que causó revuelo tras retirar a los 46 segundos del combate a la representante italiana Angela Carini.

Lo que vino posteriormente desató el caos entre al COI (Comité Olímpico Internacional) y el IBO (Organización Internacional de Boxeo) e incluso, personalidades internacionales lanzaron duros ‘dardos’ en contra de la argelina.

Lo cierto es que ella calló todas esa voces con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y ahora, protagonizó un verdadero cambio de look para todos sus detractores.

En conversación con la agencia AP, Imane Khelif detalló que “honestamente, no me gusta mezclar la política con el deporte. El deporte y la política son dos cosas separadas y algunos políticos han sido injustos conmigo. No tienen derecho a decir que soy transgénero”.

“Es un insulto a mi honor”

“Esto es un gran insulto a mi familia, a mi honor, al honor de Argelia, a las mujeres de Argelia y especialmente al mundo árabe”, arremetió.

Posteriormente apuntó que “todo el mundo sabe que soy una chica musulmana. Si alguien quiere pedirme disculpas, las aceptaré. Si alguien me pide disculpas, ciertamente las aceptaré”.

“Pero a quienes no se disculpan, les envío un mensaje: soy una mujer y seguiré siendo una mujer. Y mi honor está por encima de todo”, finalizó.

Posteriormente apareció en X (anterior Twitter) un video de Imane con un nuevo cambio de look al que se le vio en París 2024, algo que sirve para ‘tapar bocas’ de quienes han arremetido contra ella por su apariencia física.