Una brutal y sorprendente noticia llega desde Maui, ciudad de Hawaii, luego de que un experto surfista perdiera una de sus piernas tras enfrentar a un tiburón en las bellas costas del paradisíaco archipiélago volcánico aislado en el Océano Pacífico.

Los hechos tuvieron lugar en Waiehu Beach Park en torno a las 7 de la mañana, cuando Kenji Nonoka, surfista de 61 años, se encontraba esperando una buena ola sentado en su tabla.

En un momento, el surfista se vio sorprendido por el tiburón, quien con la fuerza de su mordida, le arrancó parte de la pierna derecha, amputándosela por debajo de la rodilla.

Sin embargo, eso no fue todo el calvario que tuvo que vivir Nonoka, ya que tras el ataque, intentó nadar desesperadamente hasta la orilla de la playa donde lo esperaba uno de sus amigos, David Basques.

Fue el propio Basques quien detalló a los medios de Hawaii que Nonoka intentó nadar de regreso a la orilla, y a mitad de camino, uno de los testigos se lanzó al agua para ayudarlo en su regreso. Al llegar a la playa, oficiales de la policía de Maui aplicaron un torniquete en su pierna antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Tras el brutal ataque, las autoridades cerraron la playa de Waiehu Beach Park y emitieron una alerta para evitar el ingreso al agua en una radio de 1,5 kilómetros. Equipos de rescate y el Departamento de Conservación y Recurso Naturales de Hawái patrullaron la zona con drones y motos acuáticas para detectar cualquier otra presencia de tiburones.

Así también, los amigos surfistas de Nonoka comenzaron una campaña GoFundMe para ir en ayuda de los gastos de su recuperación. La meta es juntar al rededor de 100.000 dólares, de los cuales se han recaudado hasta la redacción de esta nota 80 mil.

Kenji Nonoka, 61, lost his leg from a shark bite while surfing in central Maui; from the hospital, he’s now plotting his return to the water. https://t.co/YEjigDEm5M

— SURFER (@Surfer) November 3, 2024