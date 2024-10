Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este miércoles se conmemoran 50 años del épico \'Combate del siglo\' entre Muhammad Ali y George Foreman en Kinshasa, un evento icónico televisado en directo a nivel mundial. Sin embargo, el 50 aniversario del \'Rumble in the Jungle\' pasará desapercibido, sin celebraciones ni reconocimiento en el Congo ni en Estados Unidos. El Estadio 20 de Mayo, escenario del combate, está en ruinas, reflejando el olvido de aquel momento histórico. El Gobierno congoleño y el museo Muhammad Ali Center en Louisville no tienen programadas actividades conmemorativas. George Foreman, actualmente dedicado a sus negocios y a su labor pastoral, era el campeón mundial de los pesos pesados en 1974. La pelea se caracterizó por la estrategia de Ali, quien resistió los embates de Foreman y finalmente lo venció por K.O. en el octavo asalto, generando un vínculo de amistad entre ambos boxeadores.