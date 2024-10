Cuando se habla de Red Bull Cerro Abajo, inmediatamente se asimila con paisajes que suelen ser de casas montadas en peculiares cerros. Así es Aizawl, la capital del estado Indio Mizoram, locación escogida para realizar el Red Bull Tlang Ruam, primer certamen de descenso urbano que pondrá a prueba el talento local en medio de las empinadas calles que requerirán precisión y gran habilidad sobre la bicicleta.

El evento no sólo será una competencia, sino que además contará con dos días previos donde los 25 riders asiáticos invitados podrán tener tutorías en la voz y demostración de grandes figuras de la escena mundial que incluyen al chileno Pedro Burns.

El joven ciclista nacional, que hace menos de una semana atrás competía en Red Bull Génova Cerro Abajo, ya se encuentra en India realizando distintas actividades con la comunidad local.

En sus palabras, Burns detalló que “estoy súper feliz de estar acá, muy contento y orgulloso también de estar siendo parte de este lindo proyecto. Estoy aportando desde mi conocimiento como piloto, tanto en el desarrollo de los obstáculos, pero principalmente hacia los chicos, de mentor y coach, ayudándolos a desbloquear la pista compartiendo mi experiencia, es algo muy lindo”.

El objetivo principal de Red Bull Tlang Ruam es abrir la experiencia del descenso urbano en la escena asiática, y potenciarlo con una oportunidad única de un formato ya existente en otros lugares del mundo.

“Están todos los chicos muy felices, para ellos es un sueño hecho realidad. Es un urbano muy real, similar a lo que hacemos en Cerro Abajo. Es un poco más amigable, pero una pista muy buena, con harta pendiente, escaleras y zonas técnicas”, detalló Burns.

Junto al chileno, las mentorías cuentan con la destacada presencia de Tomás Slavik, tres veces ganador de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, y quien el fin de semana levantó el título en Génova en la primera edición de la misma competencia en Europa.

Y por último, el argentino Jerónimo Paez, quien cuenta con gran experiencia en downhill tanto en Sudamérica como en Europa, habiendo competido también el pasado fin de semana en Italia, donde obtuvo el sexto lugar.

Red Bull Tlang Ruam tendrá el evento principal el sábado, que además será una clasificación donde el ganador tendrá un cupo para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025.

India's first-ever "Urban Downhill Race" Red Bull Tlang Ruam begins at Mizoram's capital Aizawl today.

The event will also give 25 invited downhill bike riders to showcase their talent to a global audience.

(1/2) pic.twitter.com/gv9ByN08dO

— Jon Suante (@jon_suante) October 25, 2024