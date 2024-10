El gobierno de Nueva Zelanda anunció este miércoles una revisión de las reglas que rigen la participación de atletas transgénero en el deporte comunitario tras las recientes críticas de deportistas olímpicos que consideran que las actuales ignoran los derechos de las atletas femeninas y socavan la equidad.

El ministro de Deporte, Chris Bishop, pidió a Sport NZ, el organismo rector del deporte en el país oceánico, que actualice las directrices que alientan a los atletas transgénero a competir en el deporte de nivel amateur en el género con el que se identifican y sin la necesidad de demostrar o justificar su identidad.

Bishop señaló en un comunicado que los principios rectores actuales, publicados en 2022, “no reflejan las expectativas legítimas de la comunidad” al remarcar que el deporte “no solo debe centrarse en la diversidad, la inclusión y la equidad, sino también priorizar la justicia y la seguridad“.

En septiembre, más de 50 atletas olímpicos, médicos y otros representantes del mundo del deporte en el país denunciaron en una carta que las directrices actuales sobre la inclusión de las atletas transgénero, que no se aplican al deporte de élite, socavaban los “principios fundamentales de justicia y seguridad” en el deporte.

