World Boxing, la asociación de federaciones de boxeo que pretende sustituir en el olimpismo a la sancionada IBA (Asociación Internacional de Boxeo), ha dado esta semana dos pasos decisivos para su reconocimiento.

El primero de ellos fue la firma de un acuerdo con la Agencia Internacional de Controles (ITA), para poner en sus manos las pruebas de dopaje y la intervención de uno de sus representantes ante la asamblea de Panam Sports, celebrada en Paraguay en presencia de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Estos pasos han coincidido en el tiempo con otro aún más determinante protagonizado por el COI: la carta enviada a los comités olímpicos nacionales para advertirles de que las federaciones de boxeo que sigan afiliadas a la IBA no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos.

La intención del COI y de su presidente Bach es contar a principios de 2025 con una nueva federación aliada, que sustituya a la IBA y que prepare el camino hacia Los Ángeles 2028.

El propio COI tuvo que hacerse cargo de los torneos preolímpicos y olímpicos en Tokio 2020 y París 2024 ante las múltiples irregularidades cometidas por la IBA, que llevaron primero a su suspensión y luego a la retirada de reconocimiento. Sin embargo, sostienen que en 2028 no se repetirá la jugada: o hay otra federación o no hay boxeo.

World Boxing, organización creada por las federaciones disidentes de la IBA, cuenta ya con 48 miembros plenos y otros diez en revisión. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Brasil, India y Australia son alguna de las potencias boxísticas ya asociadas.

Al nombramiento hace dos semanas del exboxeador kazajo Gennadiy Golovkin, dos veces campeón mundial del peso medio y subcampeón olímpico en 2004, como presidente de la nueva Comisión Olímpica creada por World Boxing, siguió la firma del acuerdo con la ITA.

Esta alianza pone a World Boxing desde el 1 de octubre a la misma altura en política antidopaje que decenas de federaciones, como FIBA, UCI, ITF o World Acquatics, que han delegado los controles, la gestión del pasaporte biológico y el manejo de las autorizaciones de uso terapéutico en esa agencia independiente.

Con 15 federaciones afiliadas, América es el continente más representado en World Boxing.

La IBA, al mando del ruso Umar Kremlev, ha reaccionado con ira a estos movimientos. Acusa al COI de interferir en la autonomía de las federaciones nacionales con presiones nunca vistas y ha llamado a sus afiliadas a ignorar la llamada del COI y permanecer fieles a la IBA.

Ahora, la Asociación Internacional de Boxeo, federación de la que dependía el boxeo olímpico hasta que en 2023 el COI le retiró el reconocimiento por múltiples irregularidades -ya estaba suspendida desde 2019-, ha invitado a las federaciones nacionales a unirse a una demanda contra el organismo olímpico y les ha ofrecido ayuda legal, administrativa y financiera para hacerlo.

The International Boxing Association (IBA) urged its national federations on Monday to join legal action in Switzerland against what it called the "abusive behaviour" of Olympic organisers. https://t.co/gWpwlz4g28 https://t.co/gWpwlz4g28

— Reuters Sports (@ReutersSports) October 7, 2024